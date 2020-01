Dakar : Van Beveren démarre doucement

Le tenant du titre Toby Price (KTM) a débuté cette 42e édition du Dakar par une victoire. Il l'a emporté devant l'Américain Ricky Brabec (Honda) et l'Autrichien Matthias Walkner (KTM).L’Australien de 32 ans, a parcouru les 319 kilomètres de spéciale entre Djeddah et Al Wajh en un peu plus de trois heures. 10 minutes de moins qu'Adrien Van Beveren, très prudent après ces deux abandons lors des deux dernières éditions. Le Nordiste qui débute ce Dakar version Arabie Saoudite avec de grosses ambitions se dit malgré tout satisfait de sa première étape."Beaucoup de pistes caillouteuses aujourd’hui, j’ai commencé tranquillement pour prendre un meilleur rythme en 2ème partie de spéciale après le refuelling, explique Adrien Van Beveren sur sa page Facebook. La navigation va jouer un rôle prépondérant sur ce Dakar Rally, je l’ai compris assez vite aujourd’hui et ce n’est pas une mauvaise chose. Je suis très positif pour la suite !"La deuxième étape est disputée ce lundi entre Al Wajh et Neom. Elle est un peu plus longue : 367 km.