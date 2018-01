Dakar : Van Beveren a “l'envie d'avoir envie” de gagner

VERIFS AVEC ADRIEN VAN BEVEREN Tournage par Xavier Richard et Emmanuel Quinart autour de la moto d'Adrien Van Beveren, 4ème l'an dernier. A voir demain sur #France4 à parti de 18h40 Publié par Jean-Francois Kerckaert sur vendredi 5 Janvier 2018

© Franck FIFE / AFP

Il veut gagner. Il en a l'envie.a même fait graver sur son casque les paroles de Johnny Halllyday : "Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie"... Le pilote originaire de Racquinghem (Pas-de-Calais), qui s'est fait connaître grâce à ses victoires sur l'Enduropale du Touquet, vise maintenant le Dakar . Pour sa 3ème participation, il fait partie des favoris.Les dunes du début permettront de dégager une hiérarchie parmi la liste des prétendants, nombreux. Le tenant du titre anglais Sam Sunderland devra notamment composer avec ses coéquipiers de KTM, l'Autrichien Matthias Walkner, l'Australien Toby Price ou encore le Français Antoine Méo.Adrien Van Beveren : "J'y pense dans un coin de ma tête, dans un gros coin de ma tête (rires). Cela me fait rêver. Cette course, c'est un mythe pour moi, c'est aussi l'objectif de toute ma vie. Aujourd'hui, de se dire que je suis déjà parmi les favoris, pour mon troisième Dakar, c'est déjà une superbe réussite, l'accomplissement d'un rêve. Maintenant, j'ai envie de rouler, j'ai envie de gagner, de +performer+, mais il faut aussi garder en tête que je dois apprendre des choses, prendre de l'expérience.""C'est une préparation toute l'année, c'est mon métier. Tout est basé là-dessus (sur le Dakar, ndlr). Même si je fais d'autres courses dans l'année, je les appelle des +courses de préparation+ pour être optimum au Dakar. J'ai dormi dans une tente qui simule l'altitude pendant tout le début décembre, une vingtaine de jours à 3.000 mètres, chez moi. Je suis aussi toujours sur ma moto, c'est ce que j'aime le plus, et c'est la meilleure des préparations.""Je pense que toutes les expériences sont bonnes. Mais le plus important pour moi, c'est le pilotage. Ce qui m'anime, ce que j'aime dans la moto, avant la navigation, avant le désert, avant l'aventure, c'est de rouler sur une moto, de rouler vite. Plus le terrain est technique, plus je suis avantagé. Je n'ai pas d'appréhension par rapport au sable. La seule que j'aie, c'est de rouler trop vite et de sauter une dune +cassée+ (avec une forte inclinaison après la crête, ndlr), ça peut faire très mal."