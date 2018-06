Dalila, victime du “violeur de la Sambre“ : ”J'ai été choquée pour toute ma vie”

"Je pense à toutes les autres victimes"

Elledu jour et de l'heure à laquelle. C'était il y a plus de vingt ans, le. "A 6h30 du matin", précise Dalila, qui a aujourd'hui reconstruit sa vie dans une autre région.A l'époque,. Tous les matins, elle part travailler à la même heure. "Ce matin-là,, vers la voie rapide. Je n'ai", souffle Dalila. Elle décrit unsimilaire à ceux utilisés pour les autres victimes.Sous le choc, elle se rend quasi immédiatement"Il y a tout de suite eu uneet", précise la victime. Le même que celui trouvé sur de nombreuses autres scènes de viol dans la région. "Et puisdepuis vingt ans."Pendant vingt ans, Dalila, en ayant toujours l'espoir de trouver, un jour, son agresseur. "qu'ils allaient l'arrêter", poursuit Dalila. Jusqu'à ce jour du 26 février 2018.près de chez lui, à Pont-sur-Sambre. Il"Quand j'ai entendu cette ça à la télévision"Evidemment, c'est un. Mais je pense que s'ils avaient diffusé son portrait-robot, à l'époque,", suggère Dalila. "Je pense à toutes les autres victimes, certaines étaient très jeunes,Sonest éncore là, au quotidien. "quand je sens quelqu'un derrière moi", explique la victime. "J'ai été."La mère de famille a depuis étéElle attend le. "J'y serai. Je veux lui demander", explique Dalila. Dino Scala doit être entendu ce mercredi par le juge d'instruction en charge de l'affaire