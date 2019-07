Dannes : une femme de 40 ans retrouvée morte dans sa voiture, prise par la marée

Les secours ont été mis en alerte par le CROSS Gris-Nez ce vendredi matin, peu après 8h, pour porter assistance à une voiture, piégée par la marée montante, sur la plage de Dannes, près de Neufchâtel-Hardelot, dans le Pas-de-Calais.



Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés ainsi que l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale qui est parvenu à déposer un plongeur, vers 8h20, sur le toit encore visible du véhicule. Il constate alors "la présence d'une personne inconsciente dans le véhicule", selon le communiqué de la préfecture maritime.



Cette personne a pu être hélitreuillée pour être ensuite prise en charge par les pompiers et le Smur. Mais la victime, en arrêt cardiaque, n'a pas pu être réanimée. Il s'agissait d'une femme, âgée de 40 ans. Sa voiture avait visiblement accédé à la plage par la rue de la Mer, à Dannes, et s'était avancé d'une soixantaine de mètres sur le sable.



Un enquête a été confiée à la gendarmerie d'Etaples. L'hypothèse d'un suicide semble privilégiée à ce stade, même si les causes exactes de la mort de cette femme doivent être encore déterminées.