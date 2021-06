Dans le Calaisis, un son et lumière pour fêter les 500 ans du Camp du Drap d'Or

Le son et lumière célébrant les 500 ans du Camp du Drap d'Or devait être l'événement culturel dans le Calaisis de 2020 mais il a dû être annulé en raison de la crise sanitaire. Alors cet été, les organisateurs sont plus motivés que jamais pour qu'il puisse enfin se tenir comme prévu !

Les 2, 3 et 4 juillet prochains, la ville de Guînes dans le Pas-de-Calais va vivre à l'heure du Camp du drap d'or le temps d'un son et lumière pour les 500 ans de cette rencontre entre François 1er et Henri VIII d'Angleterre.

"Nous sommes prêts et on a hâte d'y être !". Vincent Bastien, le président de l'association du camp du Drap d'Or, est plus déterminé que jamais !

L'an dernier, les festivités pour célébrer le 500 ème anniversaire du camp du Drap d'Or ont dû être annulées pour des raisons sanitaires. Alors les 2,3, 4 juillet prochains, un son et lumière grandiose est prévu dans le parc du château de la Bien-Assise à Guînes, près de Calais.

"Nous serons après la date du 30 juin donc il n'y aura plus de couvre-feu. Le son et lumière pourra se dérouler sans problème. Le démarrage est prévu pour 22 heures à la tombée de la nuit", explique Vincent Bastien confiant. Côté jauge, la préfecture exige que nous soyons sous la barre des 1000 personnes mais c'est faisable. Les gradins peuvent accueillir jusqu'à 750 spectateurs et pour le spectacle nous sommes environ 150. Donc nous avons de la marge", ajoute-t-il confiant.

Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des spectateurs qui devront porter leur masque, des sens de circulation seront également mis en place.

"Cet événement est le bienvenu et il est très attendu par la population", affirme Blandine Heux, coordinatrice de Pays d'Opale Tourisme. "On sent que les gens sont contents de pouvoir enfin participer à des spectacles. En plus, ce son et lumière est l'identité de notre destination Pays d'Opale".

Une rencontre franco-britannique

En effet, il fait référence à la rencontre diplomatique entre François Ier, roi de France et Henri VIII d'Angleterre, le 7 juin 1520, à Balinghem près de Calais.

François I er, encore auréolé de sa victoire à Marignan en 1515, cherche un allié en la personne du roi d'Angleterre pour défier Charles Quint. Les deux souverains se retrouvent entre Ardres et Guînes pour vivre 18 jours de festivités d'un luxe inouï. Festins, joutes, bals... sans parler des installations. Son nom, Camp du Drap d'or, lui fut donné à cause du faste que les deux cours rivales déployèrent : les tentes étaient recouvertes d'étoffes brodées au fil d'or.

Le camp du Drap d'Or en 2021

Un peu plus de 500 ans après cette rencontre historique, l'association du camp du Drap d'Or va faire revivre cet événement à travers un son et lumière intitulé "Le retour d'Arthur au camp du Drap d'Or". Un spectacle d'une heure trente avec cascades, mapping, tournois de chevaliers et acrobates et une voix off assurée par le comédien Bruno Solo.

Les bénévoles de l'association travaillent d'arrache-pied depuis un an pour la confection des décors et des costumes. L'annulation l'an dernier avait fait l'effet d'une douche froide, alors ils veulent que cette édition 2021 soit inoubliable !

Réservations à l'office de tourisme Pays d’Opale à Guînes, téléphone : 03 21 35 73 73, e-mail : contact@paysdopale-tourisme.fr