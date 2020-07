"La danse des canards" : cinq choses que ne savez pas sur le tube de J.J Lionel

J.J Lionel, l'interprète de "La danse des canards" est décédé dans la nuit du 14 au 15 juillet à 72 ans.

1. La mélodie vient d'une mélodie suisse "Vogeltjedans"

Décès de J.J Lionel, interprète de "La danse des canards"

Musicien dans l'orchestre de l'accordéoniste Hector Delfosse, J.J Lionel, de son vrai nom Jean-Jacques Blairon, joue un soir un morceau instrumental suisse appelé "Vogeltjedans", ("La danse des oiseaux") lors d'un concert en région bruxelloise.

Le public adhère immédiatement au morceau, ce qui amène Hector Delfosse et son frère, Georges, à mettre des paroles sur cet air de musique.

2. Le compositeur et le détenteur des droits n'est pas J.J Lionel

3. Avec ce titre, J.J Lionel est entré dans le livre des reccords

4. "La danse des canards", le seul tube de J.J Lionel

5. Des reprises parfois improbables

Si on associe le nom de J.J Lionel à "La danse des canards", ce n'est pourtant pas lui le compositeur et donc le détenteur des droits mais bel et bien Eric Genty, chanteur à succès en Belgique. "Je sais que je ne me suis pas fatiguée pour la faire", reconnaissait-il au micro de France 3. "Mais seulement ça a marché, c'était un succès commercial. C'est le tout : la musique qui n'est pas terrible, les paroles qui ne sont pas terribles et la danse."La danse est en vérité l'oeuvre d'Eric. Le compositeur français, à l'époque, ne fait qu'adapter une chanson populaire flamande. Mais c'est lui qui créé de toutes pièces la chorégraphie du canard. Les années passent mais "La danse des canards" continue de lui rapporter "un complément de pension"."En 1981, la chanson sort et c'est un raz-de-marée partout", se souvient Fred Laquet, animateur sur Mona FM. "En France, le tube se vend à 2,5 millions d'exemplaires et en 1983 J.J Lionel est dans le livre des records.""Moi, je dois faire pipi", "La danse des petits chats",... S'il s'est essayé à d'autres tubes, malheureusement pour J.J Lionel, son seul succès populaire aura été celui de "La danse des canards".Jean-Jacques Blairon de son vrai nom, est arrivé à exporter son titre au-delà des frontières. "J'ai répertorié 26 versions différentes. Il y a même une version serbe ! Ce qui est complètement dingue", témoigne Fred Laquet, animateur sur Mona FM.