"La danse des canards" : cinq choses que ne savez peut-être pas sur le tube de J.J Lionel

J.J Lionel, l'interprète de "La danse des canards" est décédé dans la nuit du 14 au 15 juillet à 72 ans.

1. La mélodie vient d'une mélodie suisse "Der Vogeltanz"

Musicien dans l'orchestre de l'accordéoniste Hector Delfosse, J.J Lionel, de son vrai nom Jean-Jacques Blairon, joue un soir un morceau instrumental suisse appelé "Vogeltanz", ("La danse des oiseaux") lors d'un concert en région bruxelloise. Ce titre composé dans les années 50 est déjà sorti sorti au début des années 1970 sous le titre "Tchip-Tchip" mais n'a pas connu un gros succès.

Mais cette année-là, en 1980, le public adhère immédiatement au morceau, ce qui amène Hector Delfosse et son frère, Georges, à mettre des paroles sur cet air de musique. Marcel De Keukeleire, producteur belge déjà dénicheur du hit "Born to be alive" de Patrick Hernandez, va se charger de "vendre" le tube.

2. Fréquence Nord a contribué au ssuccès de la chanson

JJ.Lionel avait 34 ans au moment de la sortie du 45 tours. En catimini d'abord. mais rapidement la chanson devient populaire. "Le début du succès s’est passé en Belgique et la chanson est ensuite partie réaliser sa carrière en France, bien aidée par les rotations que proposait la radio Fréquence Nord à Lille", se souuvenait-il. La radio publique nordiste devenue France Bleu Nord en était alors à ses débuts (elle a été créée en 1980).

3. Le compositeur et le détenteur des droits n'est pas J.J Lionel

4. Avec ce titre, J.J Lionel est entré dans le livre des reccords

5. "La danse des canards", le seul tube de J.J Lionel

"Moi, je dois faire pipi"

Si on associe le nom de J.J Lionel à "La danse des canards", ce n'est pourtant pas lui le compositeur et donc le détenteur des droits mais bel et bien Eric Genty, chanteur à succès en Belgique, qui tenait un magasin de disques à Tournai dans les années 70."Je sais que je ne me suis pas fatiguée pour la faire", reconnaissait-il au micro de France 3 en 2003. "Mais seulement ça a marché, c'était un succès commercial. C'est le tout : la musique qui n'est pas terrible, les paroles qui ne sont pas terribles et la danse."La danse est en vérité l'oeuvre d'Eric Genty. Le compositeur, à l'époque, ne fait donc qu'adapter cette chanson populaire en Belgique. Mais c'est lui qui acréé de toutes pièces la chorégraphie du canard. Les années passent mais "La danse des canards" continue de lui rapporter "un complément de pension".Quant à J.J Lionel, interprète seulement, "La danse des canards" n'a pas fait de lui un millionnaire."En 1981, la chanson sort et c'est un raz-de-marée partout", se souvient Fred Laquet, animateur sur Mona FM. "En France, le tube se vend à 2,5 millions d'exemplaires et en 1983 J.J Lionel est dans le livre des records." Aujourd'hui, le chiffre se monte à 3,5 millions d'exemplaires."Moi, je dois faire pipi", "La danse des petits chats",... S'il s'est essayé à d'autres tubes, malheureusement pour J.J Lionel, son seul succès populaire aura été celui de "La danse des canards".

Presque jusqu'à la fin de sa vie, JJ.Lionel a animé des galas. Des prestations qui s'achèvaient inévitablement par "La danse des canards". "Mon public ne comprendrait pas que je ne la chante pas...", disait-il mi-fataliste, mi-fier.

BONUS. Des reprises parfois improbables

La danse des canards : les paroles C'est la danse des canards

Qui en sortant de la mare

Se secouent le bas des reins

Et font coin-coin

Fait's comme les petits canards

Et pour que tout l'monde se marre

Remuez le popotin

En f'sant coin-coin

À présent claquez du bec

En secouant vos plumes avec

Avec beaucoup plus d'entrain

Et des coin-coin

Allez mettez-en un coup

On s'amuse comme des petits fous

Maintenant pliez les genoux

Redressez-vous

Tournez, c'est la fête

Bras dessus-dessous

Comme des girouettes

C'est super chouette

C'est extra-fou

C'est la danse des canards

Les gamins comme les loubards

Vont danser ce gai refrain

Dans tous les coins

Ne soyez pas en retard

Car la danse des canards

C'est le tube de demain

Coin-coin, coin-coin

Il suffit d'fermer son bec

En mettant ses plumes au…

Jean-Jacques Blairon de son vrai nom, est arrivé à exporter son titre au-delà des frontières. "J'ai répertorié 26 versions différentes. Il y a même une version serbe ! Ce qui est complètement dingue", témoigne Fred Laquet, animateur sur Mona FM.