Danse avec les stars : pourquoi TF1 a casté Iris Mittenaere, Jeanfi Janssens et Clément Rémiens

Un humoriste maladroit



Le Maubeugeois Jeanfi Janssens est sans doute le moins connu du trio. Il n'est pas étranger au petit écran pour autant : outre le buzz qu'il a créé en annonçant chez "Les grosses têtes" (RTL) que TF1 lui avait refusé de danser avec un homme, l'humoriste a participé à l'émission "Cherche appartement ou maison" avec Stéphane Plaza sur M6 en 2014. Il a également amusé la galerie lors de son passage au jeu télévisé "A prendre ou à laisser", présenté par Arthur, diffusé à l'époque sur... TF1. L'ancien steward d'Air France marche sur les pas des autres humoristes passés par l'émission de danse : Jean-Marie Bigard, Titoff, Anthony Kavanah et Artus se sont succédés ont assuré le show. Interrogé sur son rapport à la danse dans La Voix du Nord, Jeanfi a répondu : "Je danse la valse avec ma grand-mère aux mariages et je monte sur les tables aux communions." Des personnages décalés dans une émission où le glamour et les paillettes ont la part belle, de quoi attirer des téléspectateurs moins férus de danse.





Une Miss qui réalise un rêve de petite fille



Iris Mittenaere a été élue Miss France le 19 décembre 2015 : diffusé en direct, le concours est un grand rendez-vous annuel de la chaîne depuis plus de 20 ans. Actuellement, la Steenvoordoise co-commente les parcours des candidats de la troisième saison de "Ninja Warrior".



Sur Twitter, la chaîne met en avant les multiples casquettes de l'ex-Miss Univers.



#DALS

Mannequin, ex-Miss Univers, animatrice... Et bientôt danseuse ?@IrisMittenaereO se dévoile avant la nouvelle saison de Danse Avec Les Stars ! pic.twitter.com/b6YaiJuizP — Danse Avec Les Stars (@DALS_TF1) 17 septembre 2018

Iris Mittenaere n'est pas non plus la première Miss à participer à l'émission : Elodie Gossuin, Sylvie Tellier, Sophie Vouzelaud et Laurie Thilleman éaient des précédentes éditions. Habituées à la compétition et aux caméras, les anciennes Miss ont un atout considérable sur les autres candidats : "Je connais ce stress, je n'ai pas peur de la télé, de porter n'importe quelle tenue", a déclaré la candidate de cette année, toujours dans La Voix du Nord.



Un jeune et joli premier



La star la plus made in TF1 de l'émission, c'est sans doute Clément Rémiens. Les téléspectateurs assidus l'auront repéré dans "Demain nous appartient", feuilleton autoproduit par la chaîne qui vient de souffler sa première bougie. C'est aussi l'un des plus jeunes membres du casting.



Et visiblement, le rôle qui lui est attribué dans "Danse avec les Stars" est celui du vainqueur : ceux qui l'ont précédé (Loïc Nottet, Rayan Bensetti notamment) ont arraché le titre de meilleur danseur de l'émission.



Il est le deuxième acteur de la série à participer à l'émission de danse : en 2012, Lorie Pester a enchaîné les rock et les jive jusqu'à la demie-finale. L'idole des adolescentes du début des années 2000 avait elle aussi déjà été aperçue sur TF1, dans des téléfilms.



Créer ses propres vedettes avant de les faire danser en prime time ; une réponse originale aux détracteurs de l'émission qui se moquent des stars méconnues sur la piste. Mais Clément Rémiens est l'une des têtes d'affiche de la saison : "Demain nous appartient" atteint des records d'audience, avec près de 3 millions de téléspectateurs réguliers.