Dany Boon : ce qu'il va faire en 2020

LE LION Bande Annonce Teaser (2020)

Dany Boon, toujours 3ème personnalité préférée des Français , a présenté ses voeux à ses fans sur les réseaux sociaux dès ce jeudi : "Chères Biloutes, chers Biloutes, après dix dix et avant trente trente, Bonne année vingt vingt !"2020 va démarrer pour lui par un marathon-promo. Le film "Le lion" dans lequel il a tourné avec philippe Katerine sort le 29 janvier prochain. Dany Boon viendra le présenter en avant-première dans le Nord les 7 et 8 janvier : UGC de Villeneuve d’Ascq (19 h), Kinepolis de Lomme (20 h) et UGC de Lille (20 h 45) le mardi. Puis le mercredi : Cinéville Hénin-Beaumont (13 h 30), Pathé Liévin (14 h), Gaumont Valenciennes (16 h 30), Cin’Amand Saint-Amand (17 h), O’Ciné Maubeuge (19 h 15), Palace Cambrai (20 h 30).Le Festival du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez a aussi programmé ce film en ouverture. Dany Boon y incarne un patient en hôpital psychiatrique qui se prend pour un agent secret et qui est soigné par le déjanté Philippe Katerine.Un duoi qui espère un plus gros succès que celui enregistré par le dernier film en tant qu'acteur de Dany Boon : Le dindon. Cette comédie sortie en septembre n'a été vue que par 250 000 spectateurs.Pour la suite de l'année, c'est plus flou. Dany Boon devrait tourner en tant que réalisateur le successeur de son dernier film "La ch'tite famille" . "Je suis en pleine écriture, personne n'a lu, j'ai changé de sujet, c'est la troisième fois, expliquait-il l'été dernier. Au début, c'est difficile. Il y a une telle masse de travail devant moi, je le sais en plus, que ça m'angoisse et l'angoisse m'endort." Tournage prévu au printemps mais rien n'est confirmé pour l'instant. Ce serait son septième film en tant que réalisateurOn sait aussi que Dany Boon négocie avec Netflix pour un éventuel film à tourner. "On discute", glissait-il il y a quelques mois à RTL . Le comédien ch'ti a déjà tourné un petit rôle dans "Murder mystery" , comédie américaine sortie cette année chez le géant du streaming.Pour le reste, on sait que le Nordiste a décidé d'arrêter le one-man show et on ne lui connaît pas de projet au théâtre Dany Boon est toujours à l’affiche d’un des plus gros succès de l’année, La Reine des Neiges 2, dans la peau d’Olaf.