Dany Boon joue un vrai-faux agent secret dans le film “Le lion” : ce qu'on aimé, ce qu'on n'a pas aimé

LE LION Bande Annonce # 2 (NOUVELLE, 2020) Dany Boon, Philippe Katerine, Comédie

Ce qu'on a aimé

Ce qu'on n'a pas aimé

"On a adoré travailler ensemble"

Dany Boon et Philippe Katerine invités du Journal de France 3 Nord Pas-de-Calais

Dany Boon en malade psychiatrique persuadé d'être un espion : c'est ce que vous pourrez voir dans "Le lion", 1er film du réalisateur Ludovic Colbeau-Justin. Le comédien nordiste y joue aux côtés de Philippe Katerine, son médecin.La fiancée de ce dernier disparait et son patient Léo Milan (Dany Boon), prétend pouvoir la retrouver. C'est le début d'un scénario course-poursuite, prétexte à des scènes d'action (vélo, voiture, hélicoptère....), quelques cascades et à des moments mi-complices, mi-comiques entre les deux acteurs.Cheveux longs et bouclés sur les premières scènes, corps sculpté dans les salles de muscu, Dany Boon surprend par moments dans le film mais s'en tient finalement à son registre de comédie. Philippe Katerine, pour son premier rôle principal dans un film familial, ne se détache pas fondamentalement du personnage déjanté que l'on connait déjà.-La scène d'ouverture du film : décor à l'américaine, bagarre géante et décalée. Des cascades comme il y en aura tout au long du film. Assez rare et audacieux dans une comédie familiale.-Le duo Boon-Katerine : l'idée du casting est bonne. Les deux comédiens sont sympathiques et quelques gags visuels font mouche. La fin du film essaie de toucher.-Les mini-allusions à la région : Philippe Katerine évoque plusieurs fois "Le Touquet" où il a "passé son permis bateau". Et le Béthunois Philippe Duquesne fait une courte apparition.-Le scénario est décousu ou attendu : il hésite un peu trop entre comédie familiale et film d'action burlesque. Et à force de ne pas choisir, on s'y perd. Les rebondissements semblent parodier ce qu'on a déjà souvent vu ailleurs. Mais le suspense autour de Dany Boon (vrai ou faux espion) est bien entretenu.- Les dialogues : plusieurs scènes sonnent faux. Du coup, les acteurs sont tentés d'en rajouter. On s'ennuie ferme à certains moments.- On est loin des films-duos cultes comme "La chèvre", "Les fugitifs" ou "Le boulet". De ce point de vue, la promesse du "Lion", film de duo, n'est pas entièrement tenue.Dany Boon et Philippe Katerine étaient en tournée promotionnelle dans le Nord et le Pas-de-Calais ces derniers jours. Ils étaient également les invités du journal de France 3 Nord Pas-de-Calais ce mercredi midi. "On a adoré travailler ensemble. Je crois que ça se ressent dans la bonhomie du film", affirme le comédien ch'ti.Sortie en salles du film "Le lion" le 29 janvier prochain.