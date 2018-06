Dany Boon : théâtre, cinéma... ses nouveaux projets !

Premier film américain

Partageant l'affiche avecjouera à partir du janvier prochain sur la scène du théâtre Antoine à Paris "", l'histoire d'un couple qui subit en même temps qu'elle tous les malheurs qui arrivent à sa femme de ménage. "C'est une pièce avec énormément d'humanité et de drôlerie, jusqu'à l'absurde pour s'en sortir", a souligné Dany Boon qui vient de boucler la tournée de son dernier seul en scène, "Dany de Boon des Hauts de France".L'acteur, réalisateur et humoriste a également annoncé qu'il a été enrôlé parpour un film avecet. "C'est une comédie d'acion qui s'appelle -Murder Mystery-. J'ai lu le scénario il y a 10 jours, j'ai beaucoup aimé. C'est inspecteur d'Interpol qui enquête sur une série de meurtres. Le personnage est très marrant et pour une fois, ce n'est pas un rôle de Français méchant, comme d'habitude !", a expliqué Dany Boon sur RTL Dany Boon n'oublie pas le cinéma : alors qu'il prépare sonen tant que réalisateur programmé pour le printemps prochain, il tournera en septembre-octobre dans l'adaptation sur grand écran du "Dindon" de Georges Feydeau.