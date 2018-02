Dany Boon voulait que “Johnny Hallyday soit dans La Ch'tite famille”

Dany Boon dans "Quotidien"

a envisagé de fairedans son nouveau film "La Ch'tite Famille". Le comédien-réalisateur nordiste l'a révélé dans "Quotidien" ce lundi soir. "Il devait jouer son propre rôle au Palais de Tokyo éventuellement ou on devait faire les travaux de déco chez lui (NDLR : Dany Boon est designer parisien dans le film), mais ça n'a pas pu se faire..." Johnny Hallyday était en tournée avec "Les vieilles canailles" au moment du tournage l'été dernier.Finalement, le film rend hommage à l'ami de. La scène finale met en scène Pierre Richard (le père de Dany Boon dans le film) qui chante sur une scène installée à Oudezeele dans les Flandres, la chanson "" en ch'ti, pour Line Renaud (son épouse). "Pierre chante : "", explique Dany Boon. Johnny Hallyday savait que le film se terminait avec cette chanson. Je luis avais dit."est décédé avant que le montage ne soit terminé. "Ça devait être un hommage mais pas posthume","Ma première pièce de théâtre, 'La vie de chantier' démarrait sur cette chanson", se souvient également sur LCI. "Zinédine Soualem la chantait à tue-tête. C’est là où j’ai rencontré Johnny, il y a 15 ans. Il était au balcon du Théâtre du Gymnase. Evidemment, les gens l’avaient remarqué mais au bout d’un moment la pièce a démarré. Et puis Zinédine Soualem s’est mis à chanter "Que je t’aime" et soudain toute la salle s’est mise à regarder Johnny. C’était un chouette moment."Le film "" est dédié à Johnny Hallyday. Il sort dans les salles des Hauts-de-France ce vendredi avant de sortir dans toute la France le 28 février.