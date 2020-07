Darmanin, Bourguignon, Griset, Dupont-Moretti, Pompili : des ministres des Hauts-de-France au gouvernement

La composition du nouveau gouvernement vient d'être dévoilée. Parmi les ministres 5 Nordistes, un déjà en fonction : Gérald Darmanin et des nouveaux comme Eric Dupont-Moretti, la surprise de ce gouvernement et Brigitte Bourguignon, ou encore Barbara Pompili et Alain Griset.

Gérald Darmanin à l'Intérieur

Grand honneur, pour le petit-fils d’immigré que je suis, d’être nommé Ministre de l’Intérieur de notre beau pays.

Merci à Christophe Castaner qui a mené une action courageuse et déterminée au service de la protection de nos concitoyens. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 6, 2020

Barbara Pompili à l'écologie

Brigitte Bourguignon pour la dépendance

Alain Griset, ministre délégué aux PME

La surprise de ce gouvernement c'est donc la nomination de Me Eric Dupont-Moretti comme garde des Sceaux. Né à Maubeuge, il est avocat du barreau de Lille jusqu'en 2016, où il s'inscrit au barreau de Paris. Célèbre pénaliste il est surnommé "Acquittator", en raison du nombre d'acquittements qu'il a obtenu. Il s'en est déjà pris plusieurs fois au parquet financier. Sa nomination va sans nul doute faire parler dans les Palais de Justice.Gérald Darmanin 37 ans est donc reconduit et s'offre même une promotion. Le ministère de l'Intérieur, le plus important, celui qu'il convoitait depuis longtemps. Cela signifie qu'il est devenu un proche du président. Diplômé de Sciences Po Lille, il a commencé chez les Jeunes RPR, puis à l'UMP. En 2004, il devient attaché parlementaire de Christian Vanneste (condamné pour des propos homophobes), puis chef de cabinet et directeur de cabinet de David Douillet, avant de conquérir la mairie de Tourcoing en 2014, devant le maire socialise sortant Michel-François Delannoy.Proche de Xavier Bertrand, Sarkoziste, Gérald Darmanin devient, néanmoins, ministre d'Emmanuel Macron en mai 2017 et prend sa carte à LREM en novembre 2017. En mars 2020, il est réélu dès le premier tour à la mairie de Tourcoing.Ancienne d'EELV, la députée de la Somme Barbara Pompili, 45 ans, devient donc ministre de la transition écologique. Originaire du Pas-de-Calais (Bois-Bernard) elle est réélue députée en 2017 avec le soutien de La République en marche (LREM). Elle passe son enfance à Liévin, dans le Pas-de-Calais, avant de sortir diplômée de Sciences Po Lille. Ancienne secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité, sous le ministère de Ségolène Royal, elle a l'image verte que voulait Emmanuel Macron pour ce ministère.Brigitte Bourguignon, devient ministre déléguée chargée de l'Autonomie. Native de Boulogne-sur-mer, ancienne adjointe au maire, élue députée socialiste en 2012 dans la sixième circonscription du Pas-de-Calais, elle est réélue en 2017 sous les couleurs d'En Marche. Présidente de la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale, elle était médiatisée ces derniers jours car elle est présidente de la commission d’enquête Covid qui a pour objectif de comprendre la crise sanitaire. C'est une des ministres de gauche de ce nouveau gouvernement.Alain Griset est un chef d'entreprise français né à Faches-Thumesnil. Il est nommé ministre délégué aux petites et moyennes entreprises dans le gouvernement Castex.On ne connaît pas encore le nom des secrétariats d'Etat mais on peut supposer que Laurent Pietraszewski, (ancien d'Auchan) député de la 11ème circonscritpion du Nord à LREM depuis le début, continuera sa mission sur les retraites.