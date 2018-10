Darmanin démissionne de la vice-présidence de la MEL

Gérald Darmanin annonce sa "démission de la vice-présidence de la #MEL". https://t.co/GXcc1P6Jwb pic.twitter.com/xN8V1j8QXq — VDN Lille (@VDNLille) 19 octobre 2018

"Au lendemain de ma nomination au gouvernement, j'ai dit que je n'avais pas vocation à rester vice-président de la MEL toute la durée de mon mandat", explique l'ex-maire de(Nord), avant la tenue du conseil métropolitain de la MEL vendredi soir. "Je veux me consacrer à ma fonction de ministre. Et je tiens ma promesse de ne pas cumuler des fonctions exécutives."Il restera "membre du conseil communautaire, toujours sans indemnité, afin de pouvoir continuer à suivre les questions locales".En mai,avait annoncé vouloir se représenter en tête de liste à Tourcoing (Nord), où il est devenu premier adjoint après y avoir été édile, écartant par conséquent la perspective lilloise. Reviendra-t-il dans l'exécutif de la MEL quand il ne sera plus au gouvernement ?"J'ai d'importants chantiers à mener tels que la défense actuelle du budget 2019, la mise en place du prélèvement à la source ou la réforme de la fonction publique. Si je n'étais plus membre du gouvernement, nous verrions bien", répond-il. "On peut aussi changer de vie. On n'est pas obligé de rester élu toute sa vie. J'ai assez critiqué ceux qui le faisaient."