Darmanin dénonce "l'irresponsabilité" de Marine Le Pen sur la sécurité

"Petite PME"

Gérald Darmanin a dénoncé lundi "l'irresponsabilité" de Marine Le Pen sur les questions de sécurité, estimant que la présidente du Rassemblement national n'était "pas sérieuse" sur ces sujets et prônait "la politique du pire".Marine Le Pen "est l'irresponsabilité faite femme", a déclaré le ministre de l'Intérieur sur RMC-BFMTV, soulignant qu'elle n'avait "jamais voté une disposition en trois ans pour renforcer la sécurité des Français"."Elle n'a pas voté la loi portée par Gérard Collomb contre le terrorisme, elle n'a pas voté les lois de finances que j'ai présentées pour augmenter de 10.000 (le nombre de) policiers et gendarmes. Quand elle était députée au Parlement européen, elle a voté contre toutes les dispositions qui prévoyaient de renforcer la sécurité des Européens et des Français", a énuméré Gérald Darmanin.La dirigeante d'extrême droite, candidate déjà déclarée à la prochaine élection présidentielle, a promis dimanche lors de son discours de rentrée à Fréjus (Var) de combattre "la barbarie" et de "réveiller" les Français sur l'insécurité.Marine Le Pen "vit des problèmes" et est à la tête "d'une petite PME (...) qui consiste à espérer que les problèmes perdurent", a estimé M. Darmanin.Le ministre est accusé depuis plusieurs semaines de reprendre le vocabulaire de l'extrême droite en parlant "d'ensauvagement" de la société après une série d'agressions violentes cet été.Les questions de sécurité et de justice figurent parmi les "priorités" du séminaire gouvernemental de rentrée programmé mercredi.Le ministre de l'Intérieur a assuré dimanche dans une interview au Parisien que la lutte contre les trafics de stupéfiants serait sa "première priorité", quelques jours après la généralisation de l'amende forfaitaire de 200 euros pour les consommateurs.