Darmanin propose de supprimer la redevance télévisuelle

Le ministre des Comptes publics,, a proposé vendredi de supprimer la contribution à l'audiovisuel public, estimant que la suppression progressive de la taxe d'habitation allait compliquer sa perception. ", d'autant que l'on ne saura plus comment l'adresser", a affirmé le ministre sur, rappelant qu'elle est actuellement perçue avec la taxe d'habitation qui doit être supprimée d'ici à la fin du quinquennat."Je l'ai proposé au président de la République et au Premier ministre.", a ajouté le ministre. "Cela coûte cher d'adresser un impôt seul qui rapporte à peu près 120 euros", a-t-il ajouté. "On affecte cet argent à Radio France et à France Télévision, ce qui pose la question de la réforme de Radio France et de France Télévision. C'est donc facile à dire et difficile à faire", a-t-il reconnu.La contribution à l'audiovisuel public est due par les contribuables s'ils sont imposables à la taxe d'habitation et qu'ils occupent, au 1er janvier de l'année d'imposition, un logement équipé d'un téléviseur.en métropole et de 89 euros dans les DOM-TOM.