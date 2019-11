CARTE - Les marchés de Noël en Picardie pour les 30 novembre et 1er décembre

Certains marchés de Noël ont débuté en novembre et se termineront à la fin du mois, ou début janvier, alors que d'autres ne durent que le temps d'une journée ou d'un week-end. Sous la forme d'une carte interactive, ou de listes (par département), voici une sélection des marchés de Noël du week-end.Dans l’, ce week-end marque l’ouverture du 25e Village de Noël de Saint-Quentin (qui va durer jusqu’au 5 janvier).De nombreux autres marchés de Noël vous sont proposés dans tout le département., 29 nov-1er déc : Marché de Noël avec patinoire et manèges1er déc : 4ème marché gourmand, 29 nov : 1er déc : Marché de la St Nicolas, 30 nov-1er déc : 1er Marché de Noël d’antan, avec une dizaine d'artistes et artisans du Sud de l'Aisne, 30 nov-1er déc : Marché de Noël, avec vente de sapins, 30 nov-1er déc : Marché de Noël médiéval1er déc : Marché de Noël avec une conteuse, 30 nov-1er déc : Marché de Noël, 1er déc : Marché de Noël, 29-30 nov : 9e Marché de Noël, en présence du Père Noël pour les photos, 1er déc : Marché de Noël et marché campagnard, 1er déc : Marché de NoëlEt aussi le 1er décembre, le Salon du livre de Noël à Saint-Quentin, en présence de 40 auteursSi vous êtes dans l’, voici quelques pistes, pour aller flâner sur les marchés de Noël., 1er déc : Marché de Noël, 1er déc : Marché de Noël en présence du Père Noël, 1er déc : Brocante du père Noël, 1er déc : Marché de Noël: 30 nov-1er déc : Marché de Noël, organisé par les parents d’élèves, 1er déc : Marché de Noël, 30 nov-1er déc : 18e Marché de Noël, 30 nov : Marché de Noël avec produits gourmands et artisanat, 1er déc : Marché de Noël avec de l’artisanat local, 30 nov : Marché de Noël avec défilé de lampions, 1er déc : Marché de Noël, 1er déc : 1er Marché de Noël à la grange Dimère, 1er déc : Marché de Noël, 30 nov-1er déc : Marché de Noël, 1er déc : Marché de Noël avec produits locaux et artisanaux, 30 nov : 6e Marché de NoëlA noter aussi qu’à compter de ce samedi 30 novembre (et jusqu’au 5 janvier), c’est Noël au Domaine de Chantilly. Dans la, ce week-end est celui de l’ouverture du Marché de Noël de Saint-Valéry-sur-Somme , qui va durer jusqu’au 8 décembre.Mais c’est aussi :, 1er déc : Marché de Noël avec ateliers et contes, 29 nov : Marché de Noël, à la maison de retraite Marpa, 30 nov-1er déc : Ech Martche Ed Sant Nicolas, 29 nov-1er déc : Marché de Noël & exposition de jouets anciens, 1er déc : Marché de Noël, avec pour les enfants, le spectacle “Les contes d’Hiver" (gratuit)Le Marché de Noël d’Amiens, se poursuit, quant à lui, jusqu’au 30 décembreEnfin, à partir de ce 1er décembre, le réseau Bienvenue à la ferme vous propose, avec son opération Noël à la ferme , divers rendez-vous pour préparer les fêtes de fin d'année, un peu partout dans la région.