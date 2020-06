Date d'ouverture, précautions, ... Comment vont rouvrir les parcs d'attraction des Hauts-de-France et de la Belgique ?

Bagatelle à Merlimont, rendez-vous samedi 27 juin



Le travail en amont de la réouverture se fait avec la préfecture. Un protocole a été défini, voici ce qu'il comprend dans les grandes lignes :



► Les masques à l'entrée seront obligatoires pour les plus de 11 ans. Il sera possible de les enlever dans les allées mais il faudra les remettre dans les "zones communes" type boutique, sanitaires, et quelques attractions.

► Un quota de 5 000 personnes maximum a été fixé sur une journée pour la totalité du parc. Ce qui correspond à la moyenne de visiteurs par jour pour Bagatelle, mais attention, les règles de distanciation sociale dans les files pour les attractions vont dans un premier temps réduire par deux ce nombre maximum de places, à 2 500 donc.

► Il faudra s'enregistrer sur le site internet de Bagatelle avant de venir. Le lien sera mis en ligne dans quelques jours.

► Les restaurants ne tourneront qu'en vente à emporter

► Les horaires ne bougeront pas dans un premier temps : le parc ouvrira à 10h30 et fermera à 18h00

► Les manèges seront désinfectés quotidiennement mais certaines attractions comme la piscine à boules (pour les tout petits) seront fermées.

► 150 bornes de gel hydroalcoolique seront installées

► La location de poussettes sera fermée. Tout cela sera adapté en fonction du discours d'Edouard Philippe le 22 juin.

Le Parc Astérix rouvre le 15 juin



A l'entrée, il n'y aura pas de vente de billets. Il faut donc réserver à l'avance ici. Pour ceux qui ont un billet (daté ou non, avant le 15 juin ou pas) pour les détenteurs d'un pass saison ou pour les personnes en situation de handicap, rendez-vous ici.

Il faudra porter un masque également à l'entrée et ce, à partir de 11 ans, ainsi que dans les lieux fermés (spectacles, boutiques, restaurants, hôtels). Dans les allées, le masque est recommandé mais n'est pas obligatoire. Quelque 900 bornes de distribution de gel sont prévues et des masques seront vendus à l'entrée.

Pour espacer les familles qui attendent dans la file d'une attraction, le Parc a réalisé des marquages au sol de 2,50 m. De nombreuses mesures de nettoyage sont mises en place également, comme le nettoyage des sanitaires toutes les heures.



⭕ Toute la Gaule est confinée. Toute ? Oui, même le Parc Astérix.



Voici comment le site se prépare au retour des visiteurs. En attendant, il perd entre 500.000 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires par jour.#JT13h #DeconfinementJour10 pic.twitter.com/IuLns9XDxa — Info France 2 (@infofrance2) May 20, 2020

La Mer de Sable, le 27 juin



Mesures de distanciation dans les files d’attente, les attractions et les spectacles, port du masque conseillé sur l’ensemble du parc et obligatoire à partir de 11 ans dans les files d’attente, les restaurants, les boutiques et certaines attractions.

Selon le plan sanitaire validé par le préfet, les zones de contacts (files d'attente, attractions, sanitaires,... ) seront réuglièrement nettoyées et désinfectées.

Une solution hydroalcoolique sera mise à disposition dans les sanitaires, les files d’attente et les points de vente.

Devant les caisses, des vitrines en plexiglas seront installées. Attention, le paiement sera "sans contact" dans tous les points de vente. Pour les restaurant, les ventes seront à emporter et les aires de pique-nique ou les terrasses seront réaménagées. Voir plus ici.



Le Fleury à Wavrechain-sous-Faulx, le 20 juin



Le parc familial du Fleury qui passe la barre des 200 000 personnes accueillies par saison depuis 3 ans rouvre le 20 juin. Pour autant, l'espace aqauatique restera fermé pour le moment.

A l'entrée et à la sortie des manèges, la désinfection des mains sera obligatoire tout comme le masque pour les plus de onze ans dans les files d'attente et dans les attractions.

Si des règles de distanciation physique seront à respecter, il n'y a pas de maximum de personnes autorisées puisque, en temps normal, les 13 ha du parc accueillent 1 500 personnes.

Il n'est pas nécessaire de réserver sur le site internet. Les horaires seront élargis à partir du 4 juillet. Plus d'informations sur lefleury.com



Dennlys Parc, le 1er juillet



Le protocole sanitaire s'est établit avec la préfecture du Pas-de-Calais. Parmi les changements :



Mise en place d'une distanciation physique dans les files d'attente et dans les bâtiments ainsi que d'un sens de circulation



Les masque sont obligatoires dans les toilettes, les restaurants et bars.



Le nombre de visiteurs est limité à 3 000 dans ce parc de quelques hectares. Les 5 000 visiteurs accueillis régulièrement par jour les autres années aux mois de juillet et août ne permettront pas de respecter les règles sanitaires. La règle, ici comme ailleurs, est de 4 m2 par personne.

Et en Belgique ?



Alors que nos voisins Belges rouvriront leurs frontières le 15 juin, qu'en est il de la réouverture de leurs parcs d'attraction ?

► Réouverture progressive de Pairi Daiza depuis le 18 mai

► Plopsaland La Panne rouvre le 1er juillet réservation possible dès maintenant sur internet

► Bellewaerde, réouverture le 1er juillet. Toutes les infos relatives au coronavirus sont rassemblées ici.