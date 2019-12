Dates et lieux des Marchés de Noël en Picardie pour le week-end des 14 et 15 décembre 2019

Marché de Noël de St Martin le Noeud, 32e édition

Sous forme d’une carte interactive ou de liste (par département), voici les Marchés de Noël que nous avons repérés., 13-15 déc : 24e Marché de Noël, 14 déc : Marché de Noël, 14 déc : Marché de Noël dans le Cloître du Site Abbatial, 14 déc : Marché de Noël. Les animations de Noël se poursuivent jusqu'au 20 décembre.Envie de faire une bonne action ? Participez au Trocaudon de l’association Germoir des possibles à Saint-Quentin le 14 décembre, 14-15 déc : Marché de Noël, 14-15 déc : Marché de Noël, 15 déc à 15h : Spectacle de Noël , 15 déc : Visite du Père NoëlOuverture du Marché de Noël dequi va durer jusqu'au 23 décembre., 13 déc : Marché de Noël, 14 déc : Marché de Noël, 14 déc : Marché de Noël à la ferme, 14 déc : Marché de Noël, 14 déc : Marché de Noël, 14 déc : Marché de Noël, 14 déc : Marché de Noël quartier du Moulin au square Monet, 14 déc : Marché de Noël, 14 déc : Marché de Noël, 14 déc : Marché de Noël, 14 déc : Marché de Noël, 14-15 déc : Marché de Noël, 14-15 déc : Village de Noël, 14-15 déc : 33e Marché de Noël, le plus ancien de Picardie!Retour sur l'édition 2018., 14-15 déc : Le train du père Noël, 14-15 déc : Marché de Noël, 15 déc : Marché de Noël, 15 déc : Marché de Noël, 15 déc : Marché de Noël, 15 déc : Marché de Noël, les Hivernales vont durer jusqu'au 29 décembre, avec ce week-end, le marché de Noël.Ouverture ce vendredi 13 décembre, du Village de Noël de(jusqu'au 24 décembre), 13-14 déc : Marché de Noël, 13-15 déc : Marché de Noël, 13-15 déc : Village de Noël, 14 déc : Marché de Noël, 14 déc : 1er Marché de Noël, 14-15 déc : Marché de Noël: Salon artisanal autour de Noël (30 artisans picards annoncés), 14-15 déc : 23e Marché de Noël Chés piots de Cayeux, 14-15 déc : Marché de Noël, 14-15 déc : Week-end spécial Noël avec Marché et Train du père Noël, 14-15 déc : Marché de Noël, 15 déc : Marché de NoëlA noter que les animations Magie de Noël débuteront le 18 décembre à Roye (jusqu'au 23)Le Marché de Noël d' Amiens Le Marché de Noël de Compiègne Le Village de Noël de St Quentin, avec le 15 la grande parade Les Fééries de Beauvais et de Nogent-sur-Oise Le marché de Noël d' Albert Le village de Noël de Soissons L'opération Noël à la ferme