Un dauphin échoué au Hourdel en baie de Somme

Des prélèvements par Picardie nature

Probablement un grand dauphin

"À cause de la marée haute hier, on n'a pas pu remonter la dépouille. Donc on a reporté l'opération à ce matin. Mais on vient de m'appeler pour me dire qu'elle avait disparu". Matthieu Blin, le directeur des services techniques de la maire de Cayeux-sur-Mer, en baie de Somme, pense que le dauphin mort découvert lundi 7 septembre par des promeneurs au Hourdel a été emmené par la marée :"beaucoup de gens se sont photographiés avec le corps. Il a du être bougé et avec la force de l'eau, il est reparti au large."La marée et le manque de matériel adéquat ont obligé les agents techniques municipaux à différer l'enlèvement de l'animal. "Le lieu n'est pas accessible en voiture. Et la mairie n'est outillée pour ce genre d'opération. Donc on s'est rapprochés de l'entreprise Silmer (spécialisée dans l'industrie du galet, NDLR) qui a une plateforme qui nous aurait permis de manœuvrer", explique Matthieu Blin.Une fois la dépouille récupérée, elle aurait dû être stockée dans un lieu dédié en attendant qu'une société d'équarrissage ne l'emporte. "Avoir ce type d'endroit est une obligation légale. C'est là qu'on met les dépouilles de phoques ou d'autres animaux qui s'échouent sur nos plages", indique Matthieu Blin.Avant que le dauphin ne soit repris par la mer, des prélèvements ont pu être effectués par Picardie nature pour déterminer les causes de la mort du mammifère.C'est la première fois qu'un dauphin s'échoue en baie de Somme. Il s'agit probablement d'un grand dauphin, une espèce présente au large dans les eaux de la Manche et de la mer du Nord. Selon le groupe d’étude des milieux estuariens et littoraux, on trouve davantage de marsouins que les dauphins au large de nos côtes.En juin 2017 à Cayeux-sur-Mer, un jeune dauphin solitaire s'était approché de la côte et avait nagé avec les pratiquants de paddle.Il était identifié sous le nom de Fiete par le groupe d’études des cétacés du Cotentin (GECC) et était observé de Saint-Malo au Pays-Bas.En fin de matinée mardi 8 septembre, le dauphin découvert au Hourdel a été retriuvé à quelques kilomètres au sud de Cayeux-sur-Mer, sur la plage du hameau de Brighton-les-Pins.