Decathlon dit avoir vu ses ventes de cravaches grimper grâce à “50 nuances de grey”

Tout était parti d'une interpellation mi-sérieuse, mi-humoristique d'un client-internaute de Decathlon sur Twitter ce lundi : "Les gens qui achètent des cravaches chezalors qu'il y a aucun cheval garé sur le parking, on vous voit", écrit-il.La surprise vient de la réponse quasi immédiate de: "Il y a quelques mois, on a remarqué une hausse de nos ventes de cravaches. On a analysé nos chiffres pour essayer de comprendre d'où ça pouvait venir. Puis on s'est rendu compte que ça coïncidait exactement avec la sortie de '50 nuances plus sombres'". Et le community manager de l'enseigne nordiste précise : "Et c'est même pas une vanne".Cinquante nuances plus sombres, sorti en 2017, est le deuxième volet de la triologies, adaptation du best-seller érotique d'E.L James au succès mondial. Il y est notamment question de sado-masochisme très light, entre menottes, fessées et donc... cravaches.De quoi booster les ventes du rayon équitation, vraiment ? Nous avons demandé àsi il y avait des chiffres prouvant la réelle augmentation des achats de cravaches. La marque de sport nous a indiqué qu'elle "ne donnait jamais de chiffres commerciaux". Mais elle précise que "". Et ce pour les deux premiers films de la série "Cinquante nuances de grey".A noter qu'un autre enseigne nordiste a participé à la discussion sur Twitter. Leroy Merlin a précisé n'avoir "pas constaté la même évolution de nos ventes de marteaux à la sortie des différents opus de Thor". Thor est un film américain de super-héros.