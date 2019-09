Decathlon s'offre Alltricks, spécialiste de la vente du vélo en ligne

Montant inconnu

65 millions de chiffre d'affaires en 2018

Decathlon, numéro un mondial pour la production et la distribution d'articles de sport, a annoncé mardi le rachat d'Alltricks, start-up spécialisée dans la vente sur internet de vélos et matériel pour cyclistes.Dans son communiqué, l'enseigne basée à Villeneuve-d'Ascq (Nord) ne précise pas le montant de la transaction ni à quel niveau il entre au capital d'Alltricks, indiquant seulement qu'il "rachète les actions détenues par les fonds PartechPartners, EntrepreneurVenture, 123IM, Sonorfi, Financière de la Gommerie et l'ensemble des 'business angels'".Gary Anssens, fondateur et dirigeant d'Alltricks, "conserve une autonomie totale et une part significative du capital aux côtés de Decathlon", est-il précisé.Pour l'enseigne nordiste Decathlon - qui compte 315 points de vente en France et plus de 1.500 à l'international - cette "union" vise à mettre en oeuvre "l'ensemble des synergies et apports possibles"."Notre ancrage dans le cyclisme est historique et nous recherchions un partenaire engagé et passionné qui nous ressemble afin de compléter notre offre et nous permettre de servir mieux encore nos clients et pratiquants où qu'ils se trouvent", souligne pour sa part Gary Anssens pour Alltricks.La start-up française a réalisé 65 millions de chiffres d'affaires en 2018, et table sur une activité "estimée" de 80 millions pour 2019. Initialement spécialisée dans la distribution de vélos, pièces pour vélos et VTT, son offre s'est également élargie au "running".De son côté, Decathlon - groupe non coté qui appartient à l'Association familiale Mulliez (Auchan, Boulanger, Leroy Merlin) - a vu ses ventes progresser de 5% au niveau mondial (à 11,3 milliards d'euros) mais se replier de 5% dans l'Hexagone, à 3,14 milliards d'euros.Son bénéfice s'est affiché en baisse de 19% par rapport à 2017, à 497 millions d'euros.