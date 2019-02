Decathlon suspend la commercialisation de son “hijab de running” en France

Notre service client a reçu plus de 500 appels et mails depuis ce matin. Nos équipes dans nos magasins ont été insultées et menacées, parfois physiquement.

Pour vous donner une idée, voici le type de messages qu’on reçoit : pic.twitter.com/4ZjkRlgm2U — Decathlon (@Decathlon) 26 février 2019

"Bande de pourris. L'argent n'a pas d'odeur. Vous trahissez les valeurs de la République française. Honte à vous, vous contribuez à l'invasion islamiste. Vous finirez avec cette racaille dans les fours en Pologne"

"Salam alikoum Decathlon ! Est-ce que vous vendez des ceintures explosives ?"

"Pro islamiste de merde ! Vous allez commercialiser un jeu d'entraînement pour la lapidation des femmes aussi ?"



Menaces jugées sérieuses et appel au calme

Decathlon fait marche arrière et renonce "à l'heure qu'il est" à commercialiser son hijab de running en France, a annoncé le directeur de la communication de la société, Xavier Rivoire, ce mardi sur RTL. "Nous prenons effectivement la décision, en toute responsabilité, en ce mardi soir de ne pas commercialiser à l'heure qu'il est ce produit en France", a-t-il déclaré.depuis ce matin. Nos équipes dans nos magasins ont été". Ce tweet du Community Manager (CM) de Decathlon résonne comme undevant la violence des réactions subies par la marque et ses salariés, depuis le début de la polémique autour de son hijab de running.Le CM de Decathlon fournit ensuite des captures d'écran de messages reçus sur les réseaux sociaux ou par mail, dont voici quelques extraits :jugées donc sérieuses par le groupe nordiste, qui suspend la commercialisation en France de ce couvre-tête pour les pratiquantes de course à pied.Plus tôt dans la journée, Xavier Rivoire affirmait que cet "accessoire initialement développé et commercialisé au Maroc, à la demande de pratiquantes locales de course à pied",dans les magasins" Decathlon qui en feront la demande."Nous assumons complètement le choix de rendre le sport accessible pour toutes les femmes dans le monde. C'est presque un, si cela permet à des coureuses de pratiquer la course à pied,", avait-il poursuivi.Des propos en réponses notamment aux nombreuses réactions politiques de tous bords suscitées par l'accessoire sportif. Face aux violences verbales voire physiques, Decathlon appelle désormais sur son compte Twitter au calme et à la mesure sur le sujet.