Décès à 86 ans d'Hervé Bourges, grande figure des médias et de la francophonie

[CP] Hommage : Hervé Bourges est mort hier à l’âge de 86 ans. C’est pour tout l’audiovisuel public et pour France Télévisions une perte immense. ↓https://t.co/KhMJg61eBt pic.twitter.com/BlEMuDWrHf — France Télévisions (@Francetele) February 24, 2020

#HervéBourges La rumeur de son décès a circulé, été démentie, la voici confirmée. Nous qui l’admirions, avons fait appel à lui, pu maintes fois compter sur son inestimable concours, ses avis sur les médias ou sur l’état de droit sommes profondément peinés https://t.co/UYyyupHSgZ — Michaëlle Jean (@MichaelleJeanF) February 24, 2020

L’@ESJLille est émue de la disparition d’Hervé Bourges. Ancien élève, (1956), directeur (1976), président (1981). Sa fidélité à des moments importants de la vie de notre école n’a jamais été démentie. Il nous demandait encore récemment comment va l’école ? Elle est triste Hervé. — ESJ Lille (@ESJLille) February 24, 2020

Quelques heures après ma nomination à la direction de @ESJLille j’ai reçu un appel téléphonique. « Bonjour c’est Herve Bourges, venez me voir, on doit parler de notre école ». Souvenirs émus de longues discussions esjiennes et de conseils pertinents. — pierre savary (@pisavary) February 24, 2020

Hervé Bourges, grande figure de l'audiovisuel français et fervent défenseur de la francophonie, est décédé dimanche à l'âge de 86 ans, a-t-on appris auprès de proches.Il est décédé dans un hôpital parisien, entouré de son épouse et de proches, a notamment indiqué à l'AFP Olivier Zegna-Rata, qui fut son directeur de cabinet au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).Journaliste, patron successif des chaînes de télévision TF1, France 2 et France 3, et de radio (RFI), Hervé Bourges avait été à la tête du CSA de 1995 à 2001.Outre ses rôles éminents dans les médias, Hervé Bourges fut aussi un militant anti-colonialiste du temps de la guerre d'Algérie, un amoureux de l'Afrique et un fervent défenseur de la francophonie."Nous qui l'admirions, avons fait appel à lui, pu maintes fois compter sur son inestimable concours, ses avis sur les médias ou sur l'Etat de droit, sommes profondément peinés", a tweeté Michaelle Jean, qui a notamment été envoyée spéciale de l'Unesco pour Haïti (2010-2014) et secrétaire générale de la Francophonie (2014-2018).Né le 2 mai 1933 à Rennes, Hervé Bourges fut diplômé de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille (ESJ) en 1955, dont il a été directeur en 1976 et président en 1981, rappelle l'école dans un tweet.Son directeur actuel Pierre Savary lui a également rendu hommage, évoquant des "souvenirs émus de longues discussions esjiennes et de conseils pertinents".