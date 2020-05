Déconfinement. Aide de 50€, pistes cyclables, formation : ce qui est mis place pour vous inciter à utiliser votre vélo

Un forfait de 50 euros pour entretenir son vélo

🚲 « Nous voulons que cette période fasse franchir une étape dans la culture #vélo, et que la bicyclette soit la petite reine du #déconfinement »

Un plan de 20m d’€ pour ⤵️

✅ réparer vos vélos

✅ installer des places temporaires

✅ vous former au vélohttps://t.co/FB15dGMi4H — Elisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) April 30, 2020

[Plan🚲] @Ecologie_Gouv a annoncé un plan de 20 M€ pour faciliter la pratique du 🚲. Mis en place avec la @FUB_fr, il comprend un forfait de 50€ pour la remise en état d’un vélo. La @FUB_fr travaille à la mise en place d’outils. Restez connectés. Infos : https://t.co/S0iVqiH5VD — FUB (@FUB_fr) April 30, 2020

La bicyclette permettra la distanciation sociale et la prise de conscience écologique

Avec la généralisation du respect des gestes barrières et la distanciation physique, l e port du masque est annoncé obligatoire dans les bus, métro et tramway . Pour la reprise des déplacements travail-domicile, lors du déconfinement du 11 mai prochain, les réseaux de transports en commun s'organisent mais de nombreux particuliers risquent de préférer leur voiture. Afin d’éviter une hausse de la circulation et potentiellement une hausse de la pollution, la pratique du vélo est fortement encouragée.C'est l'annonce la semaine dernière de la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne . Elle propose de débloquer 20 millions d'euros, pour aider les villes et départements à préparer des pistes cyclables et des zones piétonnes provisoires, et offrir un forfait de 50 euros, destiné à faire réparer votre bicyclette chez un professionnel agrée. Le propriétaire ne paie pas la réparation jusqu'à concurrence de cette somme, charge aux professionnels d'obtenir le remboursement.Même si pour Yannick Thueux, du magasin de vélos Cycle Berquez à Boulogne-sur-Mer , changer les freins, installer un éclairage ou de nouveaux pneus de son vélo, c’est une bonne chose, la somme annoncée sera vite dépensée : « Avec le coût de la main d’œuvre ajouté à celui des pièces, cela va très facilement dépasser les 50 euros. Nous, les professionnels, restons encore dans le flou. Actuellement, je suis inscrit sur la plateforme de la FUB, mais les modalités de remboursements ne sont pas précises. Cela va-t-il concernés les vélos de sport, les VTT ou seulement les vélos de ville ? »Les particuliers devraient accéder à la liste des réparateurs agréés, dès le 11 mai, sur le site de la fédération française des usagers de la bicyclette - coupdepoucevelo.fr - Même si les particuliers n’ont pas attendus cette aide pour manifester : " J’ai depuis plusieurs semaines déjà, des demandes d’achat. Des primo achat même ! C’est surtout l’engouement pour le vélo à assistance électrique qui ne faiblit pas. Depuis 8 ans au moins. Les ventes de ce type de vélo ne cessent d’augmenter, ils représentent aujourd’hui 80% de mon chiffre d’affaire, presque autant que sur Calais et Dunkerque malgré le territoire très vallonné que nous habitons. »Le relief du boulonnais n'est donc plus un frein à la pratique du vélo, mais les ventes envisagées à la hausse pour les semaines à venir ne suffiront pas à combler la perte du chiffre d’affaires des semaines de confinement pour Yannick Thieux " considéré comme un commerce de première nécessité comme les garagistes, je suis resté ouvert, durant cette période, mais je n’ai vu aucun client durant plusieurs jours. J’ai hâte de reprendre une activité normale et je suis content de revoir mes clients, souvent des grands sportifs. Même si les compétitions cyclistes ne sont pas au rendez-vous, comme habituellement en cette période, je suis, aussi, très content de travailler avec d’autres types de clients et de promouvoir la pratique du vélo au quotidien, enfin ! » soupire-t-il.Plusieurs associations espèrent être référencées par la Fub , elle aussi. C’est le cas des ateliers-réparations mis en place depuis plusieurs années dans les antennes locales de l’ADAV. " Selon la configuration des lieux, l’accueil du public pourraient reprendre " nous confirme Rémy Manier, de l'antenne de Saint-Omer. " Ce sont des ateliers tenus par des bénévoles, il faut donc que nous obtenions l’agréement. J’espère aussi que ces annonces financières puissent déboucher sur des aménagements urbains du quotidien. Des plans vélos dorment dans les cartons des villes de la région, c’est le moment de les mettre en œuvre. "

La pratique du vélo, une solution pour un déconfinement serein ? C'est aussi l'avis du Directeur de l'ADAV, Michel Anceau, basé à Lille. " Le vélo est une alternative aux transports classiques, trés intéressante. Dans un contexte de transport en commun et de liaisons routiéres saturés, utiliser son vélo devient un mode de déplacement trés populaire. Il a même été au coeur des derniéres campagnes pour les municipales. Cette aide à la réparation de vélos c'est bien, l'aide à l'achat, c'est mieux. Mais le vrai probléme reste aussi les aménagements urbains. Actuellement, nous travaillons à mettre en place des itinéraires de circulation confortable. "



L'association Droit au vélo - ADAV - a déjà contacté plusieurs collectivités pour les accompagner dans leur réflexion : " La situation est exceptionnelle et requiert de trouver des solutions rapides et adaptées. Avec la volonté de tous, nous sommes persuadés que cela est faisable et que certains aménagements temporaires peuvent être une véritable solution de transport perénne."





la plateforme coupdepoucevelo.fr, pour faire réparer sa bicyclette, sera accessible à partir du 11 mai / © FUB





60% des trajets effectués en France en temps normal, font moins de 5 km et la majorité de la population dispose d’un vélo mais ne l’utilise pas du fait d’un sentiment d’insécurité.



Créations de pistes cyclables "anti-Covid-19"

Début des opérations de marquage au sol sur les axes stratégiques pour agrandir les voies cyclables. Des travaux réalisés par la @MEL_Lille en lien avec @lillefrance dans le cadre de la préparation du déconfinement. @MartineAubry. pic.twitter.com/iQYM7WquID — Damien Castelain (@DamienCastelain) May 4, 2020

La remise en selle

Plusieurs villes et départements prévoient de mettre en place des pistes cyclables temporaires, pour faciliter ces déplacements en vélo. Les entrées de ville seront aménagées pour les cyclistes venant des périphéries. De nouveaux tracés devraient être réalisés pour accéder au centre-ville, ainsi que sur quelques grands boulevards stratégiques.À Lille, le boulevard Victor-Hugo va proposer des voies élargies et sécurisées. Les pistes cyclables seraient placées non plus sur les chaussées voitures mais entre sur les zones de stationnement et les trottoirs. Et pour les rues plus étroites, une voie de circulation automobile pourrait être transformée provisoirement en voie à sens unique et l'autre voie en piste cyclable. " Différentes réponses sont possibles " indique Martine Aubry. " L’objectif est de faire le maximum pour les vélos mais sans empêcher les voitures d’entrer en ville. »Pour soutenir les collectivités dans cette démarche, le ministère leur propose un soutien technique et la dispense d'autorisations préalables, notamment des Architectes des Bâtiments de France Dans le cadre du plan "vélo" du gouvernement, la ministre de la Transition écologique prévoit de financer des formations à la reprise du vélo. En France, il existe plus d'une centaine de "vélo-écoles". Dans la région, l 'ADAV propose une reprise en douceur par petit groupe de 5 , pour respecter les distanciations et la sécurité sur la route. La majorité de la population dispose d’un vélo mais ne l’utilise pas du fait d’un sentiment d’insécurité.

Dans les Hauts-de-France, il n'existe pas de dispositif d'aide généralisée à l'achat d'un vélo. Certaines communes proposent pourtant d'y accéder et c'est à chacun de solliciter sa mairie ou sa commnauté de communes. " Plusieurs villes ont délégué des locations de vélo longue durée à leur régie de transport en commun comme à Lille, Dunkerque, Calais ... mais il reste encore beaucoup de villes qui n'offrent pas ce service" précise Michel Anceau.



Avec cette crise sanitaire, les modes de pensées pourraient évoluer.