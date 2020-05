Déconfinement : attention aux oiseaux du littoral picard qui nichent sur la plage

Le gravelot à collier interrompu / © Mickaël Dia/Flickr

Les gravelots à collier interrompu font une ou deux couvées par an, notamment entre mai et juin. / © G.Mannaerts/Wikimedia Commons

La distanciation sociale, c’est aussi pour les oiseaux

Quelques règles à respecter

Rester sur les sentiers balisés ou au plus proche de l’eau

Eviter de fréquenter le haut de plage, les dunes de sable ou végétalisées en arrière de littoral lors des parcours vers les stationnements

S’éloigner au plus vite si vous rencontrez un oiseau qui pousse des cris ou qui semble blessé "car il s’agit d’une manoeuvre destinée à vous éloigner du nid".

Les promeneurs seront aussi invités à promener leurs chiens en laisse, car ils sont souvent à l’origine de la destruction des nids.

Avec la possible réouverture des plages du littoral, les associations environnementales alertent sur les risques pour les oiseaux qui sont en pleine période de reproduction."Depuis mi-mars, la plupart des espèces se sont installées à la fois sur leurs zones habituelles mais aussi sur ces nouveaux territoires disponibles, et ont construit leur nid souvent à même le sol, explique l’organisme Conservatoire du Littoral sur les réseaux sociaux. Avec le déconfinement et le retour du public sur les plages, la situation de l’année 2020 qui semblait exceptionnelle pour la reproduction pourrait s’avérer catastrophique : œufs écrasés, nichées piétinées, poussins séparés de leurs parents ou dévorés par les chiens non tenus en laisse..."Sur le littoral picard, deux espèces d’oiseaux sont particulièrement vulnérables. La première est celle du gravelot à collier interrompu, un petit oiseau migratoire qui niche à même le sable d’avril à juin. "On les trouvent beaucoup en baie d’Authie ou au niveau des cordons de galets de Cayeux-sur-Mer, explique Philippe Carruette, responsable pédagogique au parc du Marquenterre. Arrivés d’Afrique de l’Ouest, ils se sont installés un peu partout sur la plage, même à des endroits qu’ils évitaient d’habitude à cause de passages réguliers. Si les plages rouvrent bientôt, ils seront sur le même territoire que nous..."Les nids des gravelots sont particulièrement difficiles à repérer car les œufs sont de même couleur que le sable. "Il y a un risque de piétinement, alerte le spécialiste. Si vous voyez un oiseau avancer doucement et ne pas décoller malgré votre présence, c’est que vous êtes près d’un nid. Il ne faut pas s’approcher et continuer sa balade en regardant où on met les pieds".Sur nos côtes, l’autre oiseau à ne pas déranger est le bécasseau sanderling, un petit échassier de retour de Mauritanie qui s’arrête sur nos plages au printemps avant de remonter nicher au Groenland. En cette période de confinement, les oiseaux réunis en groupe se sont particulièrement étalés sur les plages sableuses pour se nourrir, notamment près de Quend et Fort-Mahon. "Il est important lors de nos balades futures sur la plage de ne pas les faire s'envoler, ils ont besoin de ces haltes migratoires pour se reposer et reprendre de l'énergie vitale avec la nourriture. Il suffit de passer tranquillement au-dessus de la plage, les observer de loin aux jumelles, sans tenter de les approcher, la distanciation sociale c’est aussi pour les oiseaux, pour apprendre à vivre ensemble en harmonie sur le même territoire !" ajoute Philippe Carruette.Pour éviter de perturber la migration ou la reproduction des oiseaux migrateurs, le Conservatoire du Littoral donne quelques conseils aux futurs promeneurs :Sur le littoral picard, la période de reproduction des oiseaux migrateurs devrait toucher à sa fin au mois de juin.