Déconfinement : la Belgique rouvrira ses frontières avec ses voisins européens au 15 juin

La Belgique rouvrira à compter du 15 juin ses frontières avec les autres pays de l'Union européenne, le Royaume-Uni et les quatre pays de l'espace Schengen non membres de l'UE, a annoncé ce mercredi 3 juin la Première ministre Sophie Wilmès.Mme Wilmès a toutefois recommandé aux voyageurs de s'assurer que leur déplacement était possible car "chaque pays décide seul de l'ouverture de ses frontières" à ses propres conditions. De nombreux Belges avaient été contraints de rebrousser chemin, pour le week-end de la Pentecôte, la France n'ayant pas encore ouvert les frontières.Jeudi dernier, alors qu'il dévoilait la phase 2 du déconfinement, le Premier ministre Edouard Philippe a indiqué que la France était favorable à une réouverture de la frontière avec la Belgique au 15 juin . L'annonce de la cheffe du gouvernement belge est donc une confirmation de cette annonce.Par ailleurs cafés, bars et restaurants pourront rouvrir en Belgique sous conditions à partir du 8 juin, a-t-elle précisé lors d'une conférence de presse.