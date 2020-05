Déconfinement. Bus, métro, tramway : comment les transports en commun vont fonctionner à partir du 11 mai ?

Métropole de Lille

🛑SORTIE DE CONFINEMENT A PARTIR DU 11 MAI :



⁰⁰Afin de vous accompagner en toute confiance dans vos déplacements, ilévia se mobilise en assurant la sécurité sanitaire des voyageurs : — ilévia (@ilevia_actu) May 7, 2020



Douai

Valenciennois

Dès le 11 mai afin de voyager sereinement, voici ce que vous verrez à l'intérieur de nos véhicules... pic.twitter.com/XtMjHjNajO — Transvilles (@TransvillesInfo) May 7, 2020

Bassin minier

À compter du 11 mai, les gestes barrières se renforcent pour votre sécurité : port du masque obligatoire, maintien d’une distance de sécurité d'au moins 1mètre avec les conducteurs et passagers... en boutique, dans le bus et aux arrêts !😉 — tadao_officiel (@tadao_officiel) May 6, 2020

Les réseaux de transports en commun ont dévoilé leur offre de transport à partir du 11 mai, date du déconfinement.Le port du masque est rendu obligatoire lors de l'utilisation des transports en commun sous peine d'une amende de 135€. Les lignes de métro, de tramway et de bus sont mises à jour. L'offre va passer de 30 (pendant le confinement) à 70%.Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet d'Ilévia Pendant la durée du confinement, le groupe de transport douaisien Eveole, avait fait le choix de maintenir au mieux la circulation du réseau selon ses horaires habituels. A compter du 11 mai, les lignes régulières continueront donc de circuler selon leurs horaires habituels . Le masque est obligatoire et un siège sur deux sera laissé vacant.Le groupe Transvilles a annoncé la " fin de la période de gratuité liée au confinement ". "A partir du 11 mai, le réseau Transvilles redéploie son offre transports aux horaires de vacances scolaires. La possession d'un titre de transport et sa validation redeviennent obligatoires."La vente à bord des véhicules reste interdite. Toutes les lignes Transvilles et affrétées fonctionnent sauf le service de soirée Luciole, la ligne Illigo 1, la navette Amanditour et la T2Bus.Le transport à la demande pour les personnels des établissements de santé est maintenu jusqu'à nouvel ordre.Le port du masque est obligatoire à l'exception des enfants de primaire et de maternelle.La ligne de bus Tadao rend obligatoire le port du masque et du maintien d'une distance de sécurité d'au moins un mètre avec les conducteurs et les passagers "en boutique, dans le bus et aux arrêts".



De nouveaux horaires sont prévus. Les lignes Bulles (1 à 7) et des lignes 10 à 19 vont être modifiés du 11 au 18 mai. A partir du 18 mai, les horaires des lignes 20 à 114 évolueront aussi. Les lignes scolaires seront aussi rétablies en fonction des dates d'ouverture des établissements.



Calais

Les consignes sanitaires à respecter en empruntant les bus de Calais Opale Bus / © Calais Opale Bus

Dunkerque

Dès le 11 mai, le bus gratuit portera lui-aussi le masque !



À partir de lundi, le réseau de transport collectif @DKBUS retrouve sa fréquence classique et s’adapte aux règles sanitaires !



Le port du masque 😷 sera notamment obligatoire.#busgratuit pic.twitter.com/1jkU5RzGOR — Patrice Vergriete (@P_Vergriete) May 7, 2020

Arras

Boulogne-sur-Mer

[ACTU] 🦠 COVID-19 : Protégeons-nous pour bien voyager !

😷 A partir du lundi 11 mai, le port du masque est obligatoire à bord des bus dès l'âge de 11 ans 👉 Merci de respecter les gestes barrières et la distanciation physique aux arrêts et dans le bus 🚌 pic.twitter.com/w899LOuwt0 — MarinéoBoulogneS/Mer (@MarineoBSM) May 7, 2020

Les nouveaux horaires des lignes sont disponibles sur le site internet de la ville à la section "lignes régulières" . Cependant, Calais Opale bus prévient : "la Majest'in, la Balad'in, les renforts scolaires et les scolaires spécifiques ne reprendront pas".Comme le rappelle le maire de Dunkerque, Patrice Vergriete, "le port du masque sera notamment obligatoire" dans les bus de l'agglomération dunkerquoise.Du gel hydroalcoolique sera aussi distribué dans les bus qui seront désinfectés aux terminus.Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les nouveaux horaires et les précautions à prendre lié à l'épidémie du coronavirus sur le site internet d'Artis . Le port du masque sera obligatoire à bord des bus arrageois. L'agence Artis ouvrira dès ce lundi mais la vente de ticket n'y sera possible qu'à partir du 18 mai. La vente de titre à bord du bus reste suspendue et les abonnements du mois de mai ne seront pas prélevés.Le port du masque est rendu obligatoire "dès l'âge de 11 ans" sur les lignes de Marinéo. Le groupe appelle ses usagers à "respecter les gestes barrières et la distanciation physique aux arrêts et dans le bus."Pour l'achat de titres, la vente à bord des bus est suspendue. L'agence Marinéo sera rouverte à partir du 11 mai. Sinon, il est possible de les acheter sur le site internet ou sur l'application TixiPASS.