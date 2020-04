Déconfinement - Coronavirus : dans les Hauts-de-France, tous les départements sont en rouge sur la 1ère carte officielle

Vert ou rouge, qu'est ce que ça change ?

Si le déconfinement prendra "une forme plus stricte" dans les départements classés "rouge", "il y a (...) une majorité d'obligations qui seront communes aux départements verts et aux départements rouge", a reconnu le Premier ministre mercredi. Dans les zones rouges, "il y aura la possibilité d'aller fermer si nécessaire des écoles, d'aller fermer si nécessaire un certain nombre de commerces, de lieux extérieurs", a précisé sur Franceinfo le ministre de la Santé Olivier Véran, le 29 avril.

Dans son discours de mardi, le premier ministre a toutefois réservé le retour des élèves au collège, à partir du 18 mai, ainsi que la réouverture des parcs et jardins aux "départements où la circulation du virus est très faible". "Les départements seront verts ou rouges, mais il y aura partout une discussion intense et confiante pour adapter les mesures", avait assuré le Premier ministre Edouard Philippe. "C'est l'esprit du partenariat entre élus locaux et acteurs de terrain qui nous permettra de piloter finement la maîtrise de la circulation du virus".

La couleur "rouge" ou "verte" servira aussi de guide aux autorités locales (préfectures, rectorats, maires, etc.) pour prendre leurs décisions, par exemple au sujet de la réouverture des écoles primaires, a-t-il précisé mercredi.