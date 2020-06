Déconfinement - Covid-19 : les plages belges vont compter les touristes et limiter leur accès en cas de forte affluence

#Deconfinement la Belgique lance le dispositif du baromètre d'affluence du littoral :

🟢 fréquentation autorisée

🟠 restrictions appliquées

🔴 accès aux plages interdit

Concilier loisirs et responsabilité pour lutter ensemble contre le #COVID19 pic.twitter.com/ld4NODYtpz — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) June 26, 2020

lorsque la jauge est verte, aucune restriction n'est appliquée

lorsque la jauge est orange, des restrictions concernant la fréquentation des plages peuvent être appliquées.

lorsque la jauge est rouge, l'accès aux plages est formellement interdit.

Le site dekust.be. Ce vendredi, toutes les plages de la côte belge sont en vert

Il fait beau et chaud... la tentation est grande de se rendre chez nos voisins belges pour profiter de leurs belles plages. Pour éviter que l'affluence ne rende impossible le respect des distanciations sociales, le Gouverneur de la province belge de Flandre occidentale a mis en place un dispositif de comptage en temps réel de la population présente sur ces plages.L'indicateur est à retrouver sur le site internet : www.dekust.be . Il sera actualisé toutes les deux heures environ.Si la jauge de fréquentation atteint l'orange ou le rouge, la préfecture du Nord publiera une information sur ses comptes Twitter et Facebook pour alerter les Français qui aimeraient franchir la frontière pour se rendre sur le littoral belge. Conclusion : soyez attentifs et renseignez-vous si vous rendez à La Panne, Coxyde, Blankenberge, Knokke ou Sint-Idesbald... Certaines plages comme Ostende mettent en place un systèmùe de réservation en ligne les jours de pointe.En Angleterre, les photos de plages bondées ont fait polémique ces derniers jours. Le gouvernement britannique a exhorté ce vendredi la population à respecter les règles de distanciation physique sous peine de voir l'épidémie de coronavirus redémarrer.