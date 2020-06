Déconfinement : écoles, cinémas... Ce qui change au 22 juin

Le phase 3 du déconfinement se poursuit : après la réouverture des restaurants le 2 juin, de nouvelles mesures ont été annoncées par le gouvernement, et se mettent en place dès lundi 22 juin dans la région.

Fin de l'école à la maison pour l'ensemble des élèves des Hauts-de-France. "Les crèches, écoles et collèges rouvriront pour tous à partir du 22 juin", avait annoncé le 14 juin Emmanuel Macron dans son allocution.

La présence y sera "obligatoire", sauf pour les enfants ayant des problèmes de santé, ou dont un parent est reconnu "personne vulnérable" par un médecin.

Un nouveau protocole sanitaire assoupli a été dévoilé par le ministère de l'Éducation nationale. L'ensemble des élèves pourra désormais être accueilli dans les classes. Les récréations continueront d'être d'adaptées pour éviter que les classes ne se croisent.

Déconfinement : les kermesses et fêtes d'école de fin d'année vont pouvoir être autorisées



En crèche et en école maternelle, il n'y aura plus de distanciation physique imposée aux jeunes enfants.

En école primaire, le mètre de distance est recommandé, mais pas obligatoire. Les ballons, jouets, livres ou autres objets partagés seront autorisés au sein d'une même classe, à condition d'être régulièrement désinfectés ou nettoyés.

Au collège, lorsque le mètre de distance ne pourra être respecté et lors de leurs déplacements au sein de l'établissement, les élèves devront porter un masque.

Les salles obscures, fermées depuis le mois de mars, vont à nouveau accueillir du public. Ce sont plus d'une centaine de cinémas qui vont rouvrir dans la région selon un protocole détaillé, publié par la Fédération nationale des cinémas français.

Pour profiter d'une séance, il faudra respecter le mètre de distance dans les files d'attentes, et laisser un siège entre chaque spectateur ou groupe de spectateurs : un couple ou une famille pourront s'asseoir côte à côte.

L'occupation des salles sera limitée à 50 % de leur capacité totale et les séances seront décalées de manière à éviter les regroupements de spectateurs dans les mêmes zones, à proximité de deux salles voisines par exemple.

Les spectateurs sont invités à réserver leurs billets sur internet pour limiter les contacts, du gel hydroalcoolique sera toutefois mis à disposition sur les lieux, régulièrement nettoyés. Le masque ne sera pas obligatoire, mais recommandé.

Les mesures de sortie seront également indiquées en début de séance pour faciliter l'organisation.

La pratique des sports collectifs peut désormais reprendre, avec une limite de 10 pratiquants maximum.

Un protocole des "pratiques alternatives", réalisé avec les fédérations des sports concernés, a été publié par le ministère des Sports le 20 juin, pour permettre une reprise des activités en toute sécurité sanitaire.

Des mesures de distanciation sociale sont préconisées pour la pratique du vélo ou de la course à pied. Pour le football, sont recommandés les "défis techniques" ou les activités dans des "zones limitées ou couloirs" pour éviter les contacts entre sportifs.

Concernant le sport amateur et de loisirs, la reprise est possible à partir du 22 juin pour les sports collectifs mais pas pour les sports de combat. Pour autant, une pratique alternative reste possible pour ces derniers comme indiqué dans ce guide : https://t.co/iOmu2DJjrF