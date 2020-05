Déconfinement : dans les Hauts-de-France, 6 habitants sur 10 prévoient de porter un masque dehors à partir du 11 mai

Pensez-vous que vous allez porter un masque…

Pensez-vous plutôt utiliser un masque en tissu réutilisable ou un masque en papier à usage unique ?



Et entre un masque en tissu réutilisable et un masque en papier à usage unique, lequel vous semble le plus efficace dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ?

Préférez-vous récupérer vos masques … (2 réponses possibles)

Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, expliquera sa gestion des masques ce soir au journal télévisé de France 3

Je serai l'invité du JT de @F3nord et @F3Picardie aujourd'hui à partir de 19h. pic.twitter.com/Pei82eJP8p — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) May 10, 2020

Méthodologie de l'enquête L'enquête a été réalisée en ligne du 4 au 6 mai 2020, su un échantillon de 952 personnes, représentatif des personnes âgées de 18 ans et plus habitants dans les Hauts-de-France. La méthode des quotas et redressement a été appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et département.

Les habitants des Hauts-de-France ont globalement bien intégré le port du masque comme un élément essentiel du déconfinement, d'après une étude Harris Interactive commandée par la région.Alors que la région s'apprête à vivre une nouvelle étape importante de la crise du coronavirus demain, voici les principaux enseignements du sondage.D'après l'étude, 94% des habitants des Hauts-de-France prévoient de porter un masque dans les transports en commun. 8 ch'tis sur 10 le porteront au travail et un peu plus de 6 sur 10 dans la rue.Trois quarts des personnes interrogées porteront un masque en tissu. Les autres préféront le masque jetable.Parmi les 5 départements de la région, le Pas-de-Calais est celui où les prévisions du port du masque sont les plus hautes. À l'inverse, le département de l'Oise a des résultats inférieurs à la moyenne de la région.Papier ou tissu, les habitants des Hauts-de-France n'ont pas vraiment de préférence.Le sondage interroge aussi les habitants sur l'endroit où ils préfèrent récupérer un masque. Parmi les réponses données, la pharmacie et la mairie sont les endroits plébiscités. Les commerces, de la grande distribution au bureau de tabac, peuvent aussi être des lieux d'approvisionnement.Il y a un mois, Xavier Bertrand lancait l'opération " un masque pour chacun ", pour offrir un masque réutilisable à chaque habitant. Les Hauts-de-France ont commandé 6 millions de masques.5 millions de masques jetables ont aussi été livrés depuis la Chine Selon le sondage, 7 habitants des Hauts-de-France sur 10 ont entendu parler de l'initiative. L'heure est désormais à la distribution pour les prochains jours qui s'annoncent cruciaux.