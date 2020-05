Déconfinement - Hauts-de-France : des députés appellent à une réouverture “raisonnée” des plages dès le 11 mai

"Les français pourront rayonner 100km autour de chez eux et chercher le calme et les grands espaces dans les fôrets et chemins de randonnée mais (...) ne pourront pas se promener et se détendre sur nos plages qui sont pourtant parmi les plus grandes de France !"

Ouverture au cas par cas

"Ce que nous proposons, c'est de définir les heures les plus favorables, quand la plage est la plus vaste et donc lors des marées basses."



Priorité pour les locaux ?

Quid du sport sur les plages ?

"Je me vois mal empêcher la pratique du char à voile."

L'initiative vient du député du Pas-de-Calais Daniel Fasquelle (LR). Ce dimanche, il a adressé un courrier au Premier Ministre pour, alors qu'Edouard Philippe a annoncé leur fermeture au moins jusqu'au 1er juin."On a la chance d’avoir lqui se découvrent largement à marée basse, explique Daniel Fasquelle. Je n'ai pas voulu engager une démarche nationale car le littoral français est très divers."Le député du Pas-de-Calais a lancé un sondage sur Facebook pour connaitre l'avis des habitants du littoral. Plus deont été comptabilisées.à une réouverture des plages dès le 11 mai.Daniel Fasquelle et Emmanuel Maquet, député de la Somme, ont également envoyé leur courrier aux maires des communes de la Côte d'Opale et de la baie de Somme pour cosigner cette demande. À ce jour, plus d'une centaine de maires ont répondu favorablement à leur demande.Néanmoins, hors de question de retrouver les plages similaires à celles que nous connaissions avant le début du confinement.Cela permettrait ainsi de garder les distances nécessaires avec les autres promeneurs, dans un respect total des mesures sanitaires.Les deux députés proposent également. Selon eux, chaque maire autorisera ou non l'accès à la plage selon les contraintes et les particularités locales, dans le respect des règles sanitaires et de la distanciation sociale. "Le gouvernement a insisté sur le fonctionnement du couple Maire-Préfet pour prendre des décisions à l'échelle locale, comme dans le cadre de la réouverture des marchés, rappelle Daniel Fasquelle. On a l'occasion de faire fonctionner ce couple."Tout dépend aussi des, soulignent les élus. "Rouvrir un plage encaissée avec un seul accès n'est certainement pas raisonnable, tempère Daniel Fasquelle. Mais les 17 kilomètres de plage entre le Touquet et Berck ne posent aucun problème."Qui pourrait alors profiter des plages si celles-ci venaient à rouvrir dès le 11 mai ? "Elles seraient ouvertes à tous dans un rayon de 100 kilomètres" indique le député du Pas-de-Calais. En effet, à partir du 11 mai, chaque personne sera autorisée à se déplacer dans un rayon de 100 kilomètres autour de son domicile."Si dans un premier temps, les plages ne seraient rouvertes qu’aux habitants, ça serait déjà bien." rappelle néanmoins Daniel Fasquelle. Selon lui, des discussions doivent avoir lieu dans chaque municipalité pour fixer les modalités pratiques. En Belgique par exemple, le maire d'Ostende envisage de créer un pass pour réserver aux habitants l'accès aux plages de la ville Une habitante de Cayeux-sur-Mer (Somme) a d’ailleursen ce sens à la suite des annonces du Premier Ministre. À ce jour, plus dey ont apporté leur signature.Retourner sur les plages est aussi un rêve partagé par de nombreux adeptes de sport. Quid de la course, du longecôte, de surf ou du chare à voile ?Selon le député du Pas-de-Calais, la pratique du sport en milieu ouvert à titre individuel étant autorisée à partir du 11 mai,. Cependant, "aucun rassemblement ne serait toléré" rappelle Daniel Fasquelle.