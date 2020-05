Déconfinement - Hauts-de-France : quelles plages vont rouvrir dès ce weekend ? Avec quelles règles ?

Ouverture des plages le week-end du 16 mai

Quelles règles à respecter sur les plages ?

🏖️ Suite à une dérogation obtenue par @P_Vergriete, maire de #Dunkerque et président de la #CUD auprès du préfet du Nord, la #Plage et la #Digue seront de nouveau accessibles

✅ Dès le 16 mai 😎😮

⚠️ Découvrez les mesures mises en place dès aujourd’hui

👉 https://t.co/iWp6WVFmi5 pic.twitter.com/K0vWPCD0qQ — Ville de Dunkerque (@Dunkerque) May 14, 2020

Quid des digues ?

Les dunes accessibles

Présence humaine renforcée

Depuis presque deux mois, l’accès aux plages du littoral dans le Nord Pas-de-Calais était strictement interdit. Patrice Vergriete, maire de Dunkerque et président de la communauté urbaine a annoncé ce jeudi 14 mai la réouverture "prudente et progressive" des plages dans le département dusur tout le littoral, de Bray-Dunes à Gravelines, soit plus de 10 kilomètres de plage.Jointe par téléphone, la préfecture dun’annonce aucun calendrier our le moment, les demandes de réouverture étant actuellement examinées.Dans la, les maires des communes du littoral de Fort-Mahon à Mers-les-Bains ont déposé des demandes de réouvertures individuelles. À Saint-Valéry-sur-Somme, le maire espère une décision avant ce weekend. Il demande une ouverture des plages toute la semaine de 9 heures à 20 heures, ce qui n'est pas exemple pas le cas du maire de Fort-Mahon qui demande une ouverture la semaine mais pas le weekend, afin d'éviter une surpopulation.Sur le, toutes les plages rouvrent donc dès ce samedi 16 mai sur une logique de confiance. Les digues sont de nouveau accessibles aux promeneurs, sous certaines conditions. "Le littoral appartient à tout le monde" a répété le maire de Dunkerque, balayant les interrogations de certains se demandant si l’accès à la plage ne serait pas réservé qu’aux locaux. Un nouveau point sera organisé avec le préfet dans 15 jours, "si les règles ne sont pas respectées, nous prendrions la décision de fermer à nouveau" tient à préciser Patrice Vergriete.L’option retenue par la communauté urbaine de Dunkerque est le concept de. Ainsi, il est formellement interdit de s’asseoir ou de s’allonger sur le sable. Interdit aussi de pratique des sports collectifs comme le volleyball ou le football. Seule les promenades, la pêche en bord de mer, la baignade et les loisirs individuels seront autorisés : longe côte (en respectant les distances de sécurité), kitesurf, paddle ou encore planche à voile etc.Le jogging sera autorisé sur les plages avant 11 heures ou après 19 heures.Toutes les digues du littoral nordiste seront également accessibles à partir de samedi 16 mai. Un double sens de circulation piétonne sera mis en place, avec une matérialisation du sens de circulation au sol et des séparations verticales régulières. "Il faudra respecter de marcher sur la partie droite de la digue, un peu comme une rue" prévient Patrice Vergriete.Le maire de Dunkerque insiste sur la nécessité de. Ainsi, trois zones ont été identifiées comme dense : la partie Ouest de la digue de Malo-les-Bains (allant de la FRAC à l’avenue de la mer), la digue de Bray-Dunes et une partie de la digue de Gravelines. Ces trois zones seront strictement interdites de 11 heures à 19 heures aux vélos, aux joggeurs, aux trottinettes et plus globalement à toute activité d’une vitesse supérieure à la marche.Le président de la communauté urbaine de Dunkerque a aussi précisé l’du littoral, considérées comme des forêts et non des parcs (les parcs étant interdit d’accès dans les départements classés rouge comme celui du Nord).Au-delà des marquages au sol et des informations communiquées, une forte présence humaine sera observée sur la digue et les plages du littoral : polices municipale, police nationale et gendarmerie. Des ambassadeurs des gestes barrières seront aussi mobilisés sur la digue pour rappeler les consignes de sécurité.Les caméras permettront de connaitre en temps réel l’affluence et la densité de population sur la digue notamment. Des messages pourront être diffusés via les hauts-parleurs invitant les promeneurs à quitter la digue si il y a trop de monde. L’alcool sera également interdit à la vente dans les différents commerces présents tout au long du littoral.