Déconfinement : les parcs de loisirs et zoos en Belgique attendent les habitants des Hauts-de-France

À partir de ce samedi 8 mai, la Belgique appliquera le plan "Plein Air", un début de déconfinement qui permettra progressivement de fréquenter de nouveau les terrasses des bars et des restaurants du pays.

Les parcs d'attraction, eux aussi, seront de nouveau ouverts dès cette date. Une bonne nouvelle qui tombe à pic pour les habitants de la Lille, Tourcoing, Roubaix, Armentières ou encore de Dunkerque, puisque la limitation de déplacement sur 10 km a été retirée ce lundi 3 mai.

Les déplacements vers la Belgique, bien que fortement déconseillés, sont autorisées par les autorités françaises. Mais certaines conditions spécifiques s'y appliquent et nous vous en parlons dans cet article. La Belgique, de son côté, a levé l’interdiction des voyages non-essentiels en provenance et vers la Belgique depuis le 19 avril. L'occasion de s'offrir une journée d'amusement en plein air.

Pairi Daiza

Pairi Daiza, qui a récemment accueilli deux pandas jumeaux, est ouvert depuis le mois de février dernier. Le célèbre zoo, qui fait également office de parc dédié à la préservation des espèces se situe à Brugelette dans la province de Hainaut en Belgique.

C'est d'ailleurs l'un des huit parcs zoologiques européens qui accueille des pandas géants. Il y a un mois, nous vous présentions le parc dans notre émission Les gens d'en haut. Pour y accéder, il faut réserver en avance car "la jauge a été abaissée à un tiers de visiteurs hors-covid", nous informe la direction.

Le panda géant Hao Hao et ses jumeaux, Bao Di et Bao Mei, au zoo de Pairi Daiza. • © Zhang Cheng / Xinhua News Agency/Newscom/MaxPPP

Son accès se fait dans le respect des mesures sanitaires en vigueur et des gestes barrières, le masque est obligatoire à tous les visiteurs de plus de 12 ans. Une exception est faite cependant pour l'île aux singes où "le port du masque est obligatoire aux plus de 3 ans, on veut absolument éviter tout contact avec les animaux car on ne connaît pas encore bien tous les modes de transmission".

Le public français est attendu avec impatience, "on est très heureux de les accueillir de nouveau", d'autant plus qu'ils représentent 20% des visiteurs annuels du parc. Pairi Daiza est ouvert tous les jours de la semaine de 8 heures à 18 heures, et jusqu'à 19 heures les week-ends.

Bellewaerde

Fermé depuis fin octobre, le parc d'attraction et parc zoologique Bellewearde, situé à Ypres, rouvre ses portes au public ce samedi 8 mai. Les réservations sont obligatoires afin d'accéder au parc, car la jauge est limitée à 4000 personnes. Les mesures sanitaires ont été renforcées au niveau de l'été 2020 : distanciation d'1,5 mètre, gel hydroalcoolique et port du masque, obligatoire pour tout le monde à partir de 6 ans sur les attractions.

"On est content de rouvrir, on devait le faire en avril mais on a dû reporter, on avait déjà tout préparé avant, explique une employée de la direction. On est aussi content d'accueillir de nouveau les Français". La clientèle française représentait à elle seule 40% du total des visites en 2020.

Des léopards à Bellewaerde. • © Gong Bing / Xinhua News Agency/Newscom/MaxPPP

"Les Français sont les bienvenus, ils peuvent venir sans problème en Belgique, et ils n'ont pas besoin de justificatif si c'est pour 48 heures, rappelle-t-elle. Alors venez !"

L'espace de jeux couvert et certaines attractions comme le Bengal Express, Houdini ou encore Huracan seront fermés au public. Le parc est ouvert ce week-end de 10 heures à 18 heures, puis du jeudi au dimanche pour le reste du mois.

Plopsaland

Le parc d'attraction Plopsaland ouvrira lui aussi ses portes dès ce samedi 8 mai aux visiteurs. Il est situé à Adinkerque, dans la commune de la Panne, à 20 minutes de Dunkerque en voiture. Pour y accéder, il faudra réserver son billet en avance et respecter les mesures sanitaires (distanciation d'1,5 mètre, port du masque, gel hydroalcoolique).

Comme pour Belleweard, la direction du parc explique qu'en raison des restrictions en vigueur, "les lieux couverts, notamment les attractions de Mayaland et La Forêt de Plop seront fermés" jusqu'à décision du gouvernement.

L'entrée de Plopsaland. • © KURT DESPLENTER / BELGA / MAXPPP

Le parc est ouvert tous les week-ends à partir du 8 mai de 10 heures à 18 heures, il ferme ses portes à 17 heures 30 en semaine.

Walibi

Autre parc emblématique, Walibi rouvre ses portes ce week-end et sera soumis aux mêmes restrictions sanitaires que les autres parcs cités. Les attractions d'intérieur telles que Psyké Underground, Challenge of Tutankhamon ou encore Popcorn Revenge seront fermées.

"Nous recommandons fortement la réservation sur le site internet, c'est la seule façon de sécuriser l’entrée au parc, surtout pour les Français qui viennent de loin, explique Justien Dewil, représentante du parc. On est ravis d’accueillir les Français qui représentent à peu près 20% de nos visiteurs."

Le parc Walibi vu du ciel. • © ERIC LALMAND / BELGA / MAXPPP

Les visiteurs pourront profiter du nouveau monde immersif, Exotic World, et son Megacoaster de 50 mètres de hauteur, Kondaa dès ce samedi 8 mai. Situé à 1h40 de Lille en voiture, à Wavre, il sera ouvert tous les week-ends de 10 heures à 18 heures, en plus de 13, 14, 24 et 25 mai, aux mêmes horaires.