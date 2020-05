Déconfinement - Lille - Ilévia : des masques sont distribués gratuitement dans le métro

Des masques pour tous

La Croix Rouge via le CROUS-Université de Lille pour les étudiants en situation de précarité,

L’ABEJ sur les lieux d’accueil ouverts pour les sans domicile fixe,

Wimoov, le partenaire conseil en mobilité d’ilévia pour les publics en insertion professionnelle.

La MEL : compétences et chiffres clés Au service des 95 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille agit au quotidien pour 1,2 million d’habitants. Elle est compétente dans les domaines essentiels suivants : transports, logement, économie, espace public et voirie, aménagement et urbanisme, politique de la ville, eau, assainissement, déchets ménagers, accessibilité handicap, nature et cadre de vie, culture, sport, tourisme, crématoriums

Les distributions de masques ont commencé dans sept stations de métro : Eurotéléport, Tourcoing centre, Saint Philibert, Gare Lille Flandres, Porte des Postes, Hôtel De Ville et République. Cette semaine, les distributions auront lieu ce mardi 19 et mercredi 20, trois fois par jour à des horaires de pointe.Les masques sont gratuits. Les stations choisies l'ont été en fonction du maillage du territoire desservi par le métro et de la fréquentation des stations. Trois cents agents, welcomers, contrôleurs, agents de sécurité et médiateurs veillent d'ailleurs au respect des gestes barrière et du port du masque. Toute une signalétique a par ailleurs été affichée pour rappeler les consignes sanitaires.Pour compléter cette distribution directement sur le réseau, une opération solidaire se met en place pour une diffusion ciblée via des associations :Depuis le 11 mai, un nouveau plan de transport adapté est en service avec une offre à 70% afin de répondre à la hausse progressive de fréquentation dans les transports en commun et réguler les flux de voyageurs. Si la sortie du confinement implique une reprise progressive de l’usage des transports en commun, la Métropole Européenne de Lille et ilévia incitent les métropolitains à limiter leurs déplacements et encouragent les entreprises à favoriser le télétravail pour leurs salariés lorsque cela est possible ou à modifier leurs horaires afin d’étaler l’heure de pointe sur le réseau ilévia.