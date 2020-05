Déconfinement, et maintenant ? Agriculture : posez-nous vos questions !

Posez-nous toutes vos questions !

NOUVEAU "Et maintenant ?" Votre nouveau rendez-vous quotidien et solidaire sur France 3 Hauts-de-France. Vous avez des questions ? Nous avons les réponses ! Pour vous accompagner dans cette période de déconfinement extrêmement complexe, un invité répond à vos questions. Economie, santé, tourisme, commerce, agriculture, solidarité… Nous somutetons toutes vos interrogations à nos spécialistes et experts, et ils y répondent chaque jour à 11h50.

Les agriculteurs ont été en première ligne pendant la crise, mais beaucoup ont été confrontés à un ralentissement, voire un arrêt de leur activité. Certaines filières ont été particulièrement touchées, comme, très pénalisée avec la fermeture des cantines et des restaurants.Un plan de relance serait nécessaire pour le secteur. Mais dans l’immédiat,, des reports de charges, de la garde d’enfants dans une profession qui ne peut pas télétravailler, des installations en cours, de la sécurité alimentaire...Je suis agriculteur au sein d’un groupement. L’aide de 1 500€ concerne-t-elle la société ou chaque associé ?J’ai l’habitude d’acheter mes produits fermiers dans un distributeur automatique. Puis-je le faire en toute sécurité ?Mon stage d’étudiant a été annulé à cause de l’épidémie. Comment trouver un travail de saisonnier agricole ?Vous êtes agriculteur, consommateur ou simple particulier...Posez vos questions à, le président de la Chambre d’agriculture des Hauts-de-France . Il sera notre invité le mercredi 3 juin à 11h50 dans l’émission « Et maintenant ? », le rendez-vous quotidien spécial dé-confinement de France 3 Hauts-de-France. Posez-lui dès à présent toutes vos questions, viaVous pouvez également nous envoyer votre question via une petite vidéo via ce mail (20 secondes maximum en version paysage).