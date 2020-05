Déconfinement, et maintenant ? Célébrations religieuses : posez-nous vos questions !

Posez-nous toutes vos questions !

NOUVEAU "Et maintenant ?" Votre nouveau rendez-vous quotidien et solidaire sur France 3 Hauts-de-France. Vous avez des questions ? Nous avons les réponses ! Pour vous accompagner dans cette période de déconfinement extrêmement complexe, un invité répond à vos questions. Economie, santé, tourisme, commerce, agriculture, solidarité… Nous somutetons toutes vos interrogations à nos spécialistes et experts, et ils y répondent chaque jour à 11h50.

Comment limiter le nombre de fidèles?Les mariages vont-ils pouvoir reprendre ?Les messes en ligne vont-elles s’arrêter ?Monseigneur Leborgne, évêque d’Amiens et vice-président de la conférence des évêques de France , sera vendredi 29 mai à 11h50 l’invité de « Et maintenant ? », le rendez-vous quotidien spécial déconfinement de France 3 Hauts-de-France. Posez-lui dès à présent toutes vos questions, viaVous pouvez également nous envoyer votre question via une petite vidéo via ce mail (20 secondes maximum en version paysage).