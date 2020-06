Déconfinement, et maintenant ? Don du sang : posez-nous vos questions !

Le 14 juin, ce sera la journée mondiale des donneurs de sang. L’Etablissement français du sang lance un appel d’urgence avec l’opération « #Prenez le relais, 1 mois pour tous donner ! » du 8 juin au 11 juillet. Les stocks de réserve de sang sont en dessous du seuil d’alerte.

Pendant le confinement, de nombreuses collectes mobiles en entreprises ou dans les universités ont été supprimées. Pour les collectes maintenues, le nombre de prélèvements a baissé du fait des renforcements des mesures sanitaires. Depuis le 11 mai qui a marqué le début du dé-confinement, l’EFS constate une baisse de fréquentation des donneurs. Or les besoins des patients sont toujours aussi importants, voire supérieurs avec la reprise de l’activité hospitalière.

Peut-on faire don de son sang en cette période de déconfinement et malgré la possibilité d’être porteur du coronavirus sans le savoir ?

Ne risque-t-on pas d’attraper le virus sur les lieux de collecte ?

J'ai été atteint du coronavirus, puis-je à nouveau donner mon sang ?





Posez dès à présent vos questions au Docteur Nathalie Delemer, responsable régionale des prélèvements de l’EFS Hauts-de-France – Normandie. Elle sera lundi 15 juin notre invitée dans l’émission « Et maintenant ? », le rendez-vous quotidien spécial dé-confinement de France 3 Hauts-de-France.



Vous pouvez également nous envoyer votre question via une petite vidéo via ce mail (20 secondes maximum en version paysage).

Posez-nous toutes vos questions !

