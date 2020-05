Déconfinement, et maintenant ? Impôts, mode d’emploi : posez-nous vos questions !

Posez-nous toutes vos questions !

Chargement…

NOUVEAU "Et maintenant ?" Votre nouveau rendez-vous quotidien et solidaire sur France 3 Hauts-de-France. Vous avez des questions ? Nous avons les réponses ! Pour vous accompagner dans cette période de déconfinement extrêmement complexe, un invité répond à vos questions. Economie, santé, tourisme, commerce, agriculture, solidarité… Nous somutetons toutes vos interrogations à nos spécialistes et experts, et ils y répondent chaque jour à 11h50.

‪Malgré le report, la date limite de la déclaration d’impôts va vite arriver, dans une période compliquée par le coronavirus. Ce serapour les autres départements des Hauts-de-France. En raison de l’épidémie, les centres des impôts restent fermés. Une nouveauté cette année, la déclaration automatique : vous recevez votre déclaration pré-remplie, et si elle est conforme à la réalité, vous n'avez plus besoin de la renvoyer.Vais-je recevoir ma déclaration pré-remplie par la poste comme l’année dernière ?Ai-je droit à un délai de paiement en raison de la crise ?Mon centre est fermé. Comment me faire aider ?sera l’invité de « Et maintenant ? », le rendez-vous quotidien spécial déconfinement de France 3 Hauts-de-France, mercredi 27 mai à 11h50 .Posez-lui dès à présent toutes vos questionsci-dessous.Vous pouvez également nous envoyer votre question via une petite vidéo via ce mail (20 secondes maximum en version paysage).