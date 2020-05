Déconfinement, et maintenant ? Intermittents du spectacle : posez-nous vos questions !

Posez-nous toutes vos questions !

NOUVEAU "Et maintenant ?" Votre nouveau rendez-vous quotidien et solidaire sur France 3 Hauts-de-France. Vous avez des questions ? Nous avons les réponses ! Pour vous accompagner dans cette période de déconfinement extrêmement complexe, un invité répond à vos questions. Economie, santé, tourisme, commerce, agriculture, solidarité… Nous somutetons toutes vos interrogations à nos spécialistes et experts, et ils y répondent chaque jour à 11h50.

Depuis le 11 mai, la plupart des activités en France ont pu reprendre mais les grands musées, les salles de concert, les cinémas, les théâtres restent fermés. Les rassemblements de plus de 5 000 personnes sont interdits au moins jusqu’en septembre. Les grands festivals musicaux de l’été ont été annulés. Le 6 mai, Emmanuel Macron a annoncé une prolongation det a assuré qu’il y aurait un grand programme de commandes publiques pour leur donner du travail.Vous pensez ne pas être directement concerné par ces mesures, ne pas pouvoir bénéficier de vos droits auprès de Pôle Emploi malgré ces dispositifs ?Les mesures de prolongation des droits proposées par le gouvernement ne vous paraissent pas suffisantes ?l’émission « Et maintenant ? », le rendez-vous quotidien spécial dé-confinement de France 3 Hauts-de-France, jeudi 28 mai à 11h50. Posez-lui dès à présent toutes vos questionsci-dessous.Vous pouvez également nous envoyer votre question via une petite vidéo via ce mail (20 secondes maximum en version paysage).