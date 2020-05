Déconfinement, et maintenant ? Masques : posez-nous vos questions !

Posez-nous toutes vos questions !

NOUVEAU "Et maintenant ?" Votre nouveau rendez-vous quotidien et solidaire sur France 3 Hauts-de-France. Vous avez des questions ? Nous avons les réponses ! Pour vous accompagner dans cette période de déconfinement extrêmement complexe, un invité répond à vos questions. Economie, santé, tourisme, commerce, agriculture, solidarité… Nous somutetons toutes vos interrogations à nos spécialistes et experts, et ils y répondent chaque jour à 11h50.

Savez-vous comment porter votre masque, le laver ? Quelles difficultés rencontrez-vous ? Le site Stop postillons a été créé par 4 médecins généralistes des Hauts-de-France, qui préconisent de se couvrir le visage le plus possible, comme cela est suggéré ou obligatoire dans de nombreux pays.Comment bien porter un masque ?Si j’enlève et remets mon masque, est-ce que je ferais mieux de ne pas en mettre du tout ?Est-ce que je peux simplement placer un foulard devant ma bouche et mon nez ?Est-ce que le masque me protège, ou uniquement mon interlocuteur ?, co-créateur du site Stop Postillons , sera vendredi 5 juin à 11h50 l’invité de « Et maintenant ? », le rendez-vous quotidien spécial déconfinement de France 3 Hauts-de-France. Posez-lui dès à présent toutes vos questionsci-dessous.Vous pouvez également nous envoyer votre question via une petite vidéo via ce mail (20 secondes maximum en version paysage).