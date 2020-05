Déconfinement, et maintenant ? Restaurants et bars : posez-nous vos questions !

Posez-nous toutes vos questions !

NOUVEAU "Et maintenant ?" Votre nouveau rendez-vous quotidien et solidaire sur France 3 Hauts-de-France. Vous avez des questions ? Nous avons les réponses ! Pour vous accompagner dans cette période de déconfinement extrêmement complexe, un invité répond à vos questions. Economie, santé, tourisme, commerce, agriculture, solidarité… Nous somutetons toutes vos interrogations à nos spécialistes et experts, et ils y répondent chaque jour à 11h50.

Vous êtes cafetier, hôtelier, restaurateur ou saisonnier et vous vous demandez comment gérer cette réouverture ?Vous avez connu « une activité zéro » pendant plus de deux mois et vous avez besoin d’aides pour redémarrer ?Vous êtes un particulier, vous voudriez réserver un resto, prendre un verre avec des amis dans un bar, vous voudriez réserver votre hôtel pour les vacances estivales mais vous n’êtes pas rassuré ?Posez dès à présent vos questions à Président de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie des Hauts-de-France . Il sera notre invité le jeudi 4 juin à 11h50 dans l’émission « Et maintenant ? », le rendez-vous quotidien spécial dé-confinement de France 3 Hauts-de-France. Posez-lui dès à présent toutes vos questions, viaVous pouvez également nous envoyer votre question via une petite vidéo via ce mail (20 secondes maximum en version paysage).