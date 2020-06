Déconfinement, et maintenant ? Télétravail : posez-nous vos questions !

Pour lutter contre la propagation du Covid-19, à la demande du gouvernement, les entreprises ont largement eu recours au travail à distance pendant près de trois mois quand cela était possible. Aujourd’hui la France est en pleine phase de déconfinement, mais le Premier ministre a annoncé lors de ses dernières allocutions que le télétravail restait fortement recommandé. Est-on en sécurité quand on travaille de chez soi ? Les avantages que présente l’activité à domicile ne cachent-ils pas des risques physiques ou psychiques pour le télétravailleur ?

Je ne supporte plus cette situation d’isolement, je préfère être entouré de mes collègues.

Comment s'organiser entre le temps du travail et celui réservé à la vie privée ?

Je dois atteindre des objectifs professionnels tout en m'occupant de mes enfants. Commet y parvenir ?

Je m'épanouis dans cette nouvelle façon de travailler et je n'ai pas envie de revenir au bureau. Est-ce normal ?

Posez dès à présent vos questions à Marie Pezé, Docteur en psychologie et responsable du réseau de consultations Souffrance et travail. Elle sera vendredi 19 juin notre invitée dans l’émission « Et maintenant ? », le rendez-vous quotidien spécial dé-confinement de France 3 Hauts-de-France.



Vous pouvez également nous envoyer votre question via une petite vidéo via ce mail (20 secondes maximum en version paysage).

Posez-nous toutes vos questions !

