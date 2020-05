Déconfinement - Nos idées de balades dans le Nord Pas-de-Calais (circuit 5) : Audresselles, village de pêcheurs

Audresselles, pourquoi ça vaut le coup ?

Audresselles, c'est où ?



Audresselles, quel circuit emprunter ?

Audresselles, église du 12é Siècle / © JM Vasco

Se balader en temps de déconfinement : les règles à suivre - dans une limite de distance du domicile inférieure à 100 km

- en limitant à 10 personnes maximum cette sortie en extérieur

- dans le respect d’une distanciation physique entre vous, il vous faudra garder un espacement d’au moins 2 mètres avec les autres promeneurs

- sans limitation de durée

- sans attestation

De Boulogne-sur-mer au Cap Gris-Nez, la route de la côte se dessine entre belles corniches et anciens villages de pêcheurs. Audresselles a conservé tout le pittoresque de la vie d’autrefois, avec ses petites maisons de pêcheurs, ses longères blanches ornées de bande de couleur au bas du mur et ses ruelles, accés direct à la mer.C'est l'escale favorite des amateurs de fruits de mer. À marée basse, les pêcheurs à pied ou les familles partent cueillir les moules ou chasser les crabes cachés sous les roches. Les fonds marins sont propices à la pêche aux homards et l’on trouve ici, encore quelques flobarts. Ces bateaux de pêche dit « d’échouage » avec leur fond plat et leur coque ventrue, étaient remontés dans les rues.Deux plages, séparées par une zone étendue de rochers appelée « la Côte de fer », entourent le village. La première est composée de galets et s’étire vers la commune voisine Ambleteuse. La seconde nommée plage du Noirda s’étend vers le Cap Gris-Nez.De nombreux chemins de randonnées parcours le territoire, dont le GR 120 , reliant les Deux-Caps. L’accès à la véloroute du littoral, toute proche, propose un parcours sécurisé aux cyclistes. Le réalisateur Bruno Dumont, trouva dans ce village, en 2014, l’inspiration pour sa série "P’tit Quinquin"Situé entre Boulogne-sur-Mer et Calais, le village se laisse surprendre au détour d'un virage. Par l’autoroute A16, prenez la sortie 33 ou pour une arrivée plus pittoresque prenez la départementale D940 appelée route du littoral.Tout commence au parking de « la mise à l’eau du flobart ». Même si vous êtes tenté de vous garer sur le parking de la place centrale, nous, on vous conseille plutôt le parking de l’avenue des Flobarts, entrée sud d’Audresselles. Histoire de désengorger le centre étroit du village et de profiter du ruisseau de la Manchue.Dès l’entrée dans la rue du lieutenant Ménard, les traditionnelles maisons de pêcheurs s’alignent, à l’abri du vent. La commune doit son nom (Danois-Viking) à ses habitations souvent d’une seule pièce commune en rez-de-chaussée dont la toiture, habitable est percée de lucarnes.Une série de panneaux touristiques parsèment le sentier « des pêcheurs » témoignant de la dure vie d’autrefois à Audresselles. Suivez le ! Découvrez les techniques de pêche aux crabes, de pêche à pied et de mise à l’eau des bateaux d’échouage. Aujourd'hui, le tracteur a remplacé les chevaux et les hommes pour remonter le bateau sur la terre ferme.Tournez rue de la mer, passez devant le blockhaus réhabilité en habitation (à louer) ...... et remontez sur le belvédère de l’allée Maurice Boitel, d’où l’on domine toute la plage.Arrivée au nord du village, profitez de la vue sur le cran du Noirda. Une zone alternant, sable et rochers qui se couvre au printemps d'un tapis violet, nommé armérie maritime.Observez les phoques gris, installés souvent dans la crique. Et si vous êtes très patient, marsouins et globicéphales peuvent parfois s’approcher de la côte. Sinon partez traquer le crabe. Attention à vos doigts, ils se défendent bien.Une halte sur la place du village, comme figée dans le temps et épicentre de la fête du crabe ( au mois de mai ), avant de rejoindre l’église fortifiée du 12éme Siécle ....... La plus ancienne des 7 clochers de la paroisse Notre Dame des Flots. On y célèbre le 15 août, la vierge Marie, une longue procession vers la mer .Puis revenez le long du ruisseau de la Manchue par la rue du même nom.Sur les rochers d'Audresselles, il faut prendre son temps et ne pas passer à coté des petites merveilles qu'ils nous offrent car parfois un fossile se cache parmi les galets !