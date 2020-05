Déconfinement - Nos idées de balades dans le Nord Pas-de-Calais (circuit 6) : les dunes du Mont Saint-Frieux

© EDEN 62

Les dunes du Mont Saint-Frieux, pourquoi ça vaut le coup ?

Les dunes du Mont Saint-Frieux, c'est où ?



Les dunes du Mont Saint-Frieux, quel circuit emprunter ?

le circuit de la Pomme d'Or : 1,7km accessible aux personnes à mobilité réduite

le circuit du Chablis : 3,2 km. Il doit son nom aux troncs d'arbres déracinés qui abritent champignons oiseaux et insectes.

l' ascension au sommet du Mont Saint-Frieux est pour l'instant fermée au public car c'est un chemin étroit qui ne permet pas de respecter les distances nécessaires dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.

Les dunes du Mont Saint Frieux après le confinement

Se balader en temps de déconfinement : les règles à suivre - dans une limite de distance du domicile inférieure à 100 km

- en limitant à 10 personnes maximum cette sortie en extérieur

- dans le respect d’une distanciation physique entre vous, il vous faudra garder un espacement d’au moins 2 mètres avec les autres promeneurs

- sans limitation de durée

- sans attestation

C'est le site idéal pour profiter du chant des oiseaux et admirer un panorama exceptionnel sur la Manche : les dunes du Mont Saint-Frieux.Entre terre et mer, les dunes du Mont Saint-Fireux offrent calme et dépaysement. L'endroit est remarquable pour la diversité de ses paysages qui alternent entre landes, dunes et forêts de pins et la présence d'une faune variée comme le pic noir ou l'alouette lulu. Parfois même, vous pouvez y apercevoir au détour d'un chemin les impressionnantes vaches highlands.Etendu sur 631 ha, c'est le plus grand massif dunaire des Hauts-de-France et aussi l'un des plus hauts avec 153 m d'altitude car il est accolé à une falaise de craie. Propriété du conservatoire du Littoral, il est géré par le syndicat mixte Eden 62 Les dunes du Mont Saint-Frieux sont situées entre le Touquet au sud et Equihen-Plage au au nord. Depuis Boulogne-sur-Mer, on y accède par la RD 940. Au rond-point de Dannes, tourner à droite en direction de la plage et des dunes, nous y sommes !Plusieurs sentiers de randonnée permettent de découvrir le site naturel.Le site doit son nom à un moine breton, Frioc ou Férioc, le frère de Saint-Josse. Au VII ème siècle, cet ermite s'est installé sur la Côte d'Opale et du haut du mont, il surveillait l'arrivée des vikings sur nos côtes. Mais un jour, le saint homme fut attaqué par une bande de brigands qui le décapitèrent.Un vitrail dans l'église de Dannes retrace cet épisode.Durant la deuxième guerre mondiale, le site fut utilisé par l'armée allemande comme l'un des lieux stratégiques du Mur de l'Atlantique. Blockaus, point d'écoute, projecteurs y furent installés. Mais le 2 juin 1944, des bombes s'abattent sur le Mont Saint-Frieux ouvrant la voie à la victoire des alliés.