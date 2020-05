Déconfinement - Nos idées de balades dans le Nord Pas-de-Calais (circuit 8) : le mont des Cats

Le Mont des Cats, pourquoi ça vaut le coup ?

C'est l'un des points culminants des monts de Flandre, 176 mètres. Une mini-montagne de nature, de calme et de spiritualité avec la présence de l'Abbaye et des trappistes. Avec aussi un peu d'histoire et de gastronomie.



Ce n'est pas de la haute altitude mais prendre un peu de hauteur au Mont des Cats est toujours apaisant. L'endroit est calme et il est difficile de ne pas aimer la ou plutôt les vues sur la Flandre qu'offre ce lieu.



Le livre "Histoire des trappistes" écrit en 1841, résume ainsi l'endoit : « Le site est fort beau et la vue s’étend jusqu’à trente lieues tout autour de la montagne : les curieux et les amateurs des beaux sites, des vues très étendues, s’y transportent de fort loin, afin de compter ces trente villes qui peuvent se distinguer du haut de cette montagne… »



Le Mont des cats, c'est où ?

Le Mont des Cats, quel circuit emprunter ?

Se balader en temps de déconfinement : les règles à suivre - dans une limite de distance du domicile inférieure à 100 km

- en limitant à 10 personnes maximum cette sortie en extérieur

- dans le respect d’une distanciation physique entre vous, il vous faudra garder un espacement d’au moins 2 mètres avec les autres promeneurs

- sans limitation de durée

- sans attestation

L'endroit est aussi réputé pour son fromage et sa bière (brassée à l'abbaye de Scourmont en Belgique).Le mont des Cats est situé sur les communes de Godewaesvelde, Berthen et Méteren, dans les Flandres (Nord).Autour du mont des Cats, existent de nombreux circuits de promenade. On vous propose d'emprunter le sentier des Katts, un circuit balisé par le Conseil départemental du Nord. Attention, il fait 10 km avec un dénivelé de 170 m (environ 3h de balade).-Démarrez au niveau de l’ancienne gare de Godewaersvelde. Empruntez l’ancienne voie ferrée Hazebrouck-Poperinge, transformée en zone de loisirs.-Prenez à droite en direction du cimetière britannique. Poursuivez derrière par un chemin pentu. A l’extrémité du chemin, montez puis descendez à gauche à l’estaminet et profitez de la vue sur Godewaersvelde, Steenvoorde et la plaine flamande.-De nouveau sur la route, allez à gauche puis, au croisement avec le chemin Vandyck ; grimpez le chemin sur votre droite. Au printemps, ce secteur est tapissé de jacinthes bleues à cueillir… du regard.-En haut, avant la route, bifurquez à gauche et redescendez le versant nord du Mont des Cats, puis suivez la petite route à droite.-Au n° 178, empruntez à droite le chemin du Bois de la Source. Croisez la source.-Un panneau indique « Col de Berthen : 109 m ». Descendez à gauche et 200 m plus loin, prenez à droite en direction du bois. Montez par le bois et atteignez l’émetteur de télévision. Traversez la zone de stationnement puis la prairie et longez la lisière intérieure du bois.-Croisez la chapelle de la Passion dite Koorse Kapelle ou chapelle des Fièvres qui date 1857. Chaque année le Vendredi Saint, beaucoup de pèlerins viennent y prier pour être protégés de la fièvre d'où les bouts de tissus noués aux grille.- Le sentier aboutit face au Centre d’Accueil de l’Abbaye. Prenez à gauche, longez un moment l’enceinte puis empruntez à gauche le chemin du Presbytère. Avant le cimetière, descendez à droite le chemin de Boeschèpe.- Avant le stop, prenez à droite la petite route en sens interdit. Une haie d’aubépines, de charmes et d’érables agrémente cette partie de l’itinéraire. Prenez le chemin de Meulewalle et retrouvez Godewaersvelde.