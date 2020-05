Déconfinement : sur quelles plages du Nord et du Pas-de-Calais aurez-vous le droit de bronzer ce week-end ?

Une réouverture prévue normalement le 2 juin



Autorisation d’étendre sa serviette sur les plages du Nord et de quelques communes du Pas-de-Calais

🏖️ Préparez les serviettes et les parasols !!!

✅ Dès demain, samedi 30 mai

Les Dunkerquois pourront à nouveau se prélasser sur la belle plage du nord ! 😎

⚠️ Cependant, les règles établies ces derniers jours sont toujours en vigueur ! 👍 😷

👉+ d'infos : https://t.co/eE2JyUksxk pic.twitter.com/yt0INDcnm2 — Ville de Dunkerque (@Dunkerque) May 29, 2020



Un déconfinement en douceur pour d’autres plages



Une nouvelle promenade à Calais

Dans le respect des règles

Pas un nuage à l'horizon dans le ciel des Hauts-de-France pour ce week-end prolongé, des températures maximales de 25 degrés, selon Météo France… Un cocktail à faire frémir les amoureux de la plage. Bonne nouvelle, de nombreuses communes du littoral du Nord Pas-de-Calais abandonnent le mode “plage dynamique” et vous autorisent à poser votre serviette sur le sable.Le gouvernement a présenté jeudi la deuxième phase du déconfinement. À partir du mardi 2 juin, les plages pourront rouvrir partout en France et leur accès sera assoupli. À vous les séances de bronzette, les pâtés de sable et la baignade.Toutefois, certaines communes ont pris les devants. Les préfectures du Nord et du Pas-de-Calais ont accordé des dérogations pour anticiper la levée des plages "statiques" dès ce week-end de Pentecôte.Deen passant paron pourra s’allonger sur toutes les plages du Nord à partir de samedi. C’est ce qu’a annoncé sur les réseaux sociaux Patrice Vergriete, le maire de Dunkerque et président de la communauté urbaine (territoire sur lequel se situent toutes les plages du Nord), ce matin.Dans le Pas-de-Calais, plusieurs communes ont demandé les mêmes autorisations, commeetRéponse positive pour, qui en profitera pour rouvrir la plage Nord. La baignade y reste toutefois interdite., le plan d’accès aux plages, mis en place au début du déconfinement, s’étend. Selon le maire de la commune, "tous les accès des 13 kilomètres de sable doivent rouvrir samedi"., les plages seront accessibles de 11h à 19h pour ce week-end de trois jours.S’il faudra attendre mardi 2 juin pour se dorer la pilule à, une nouvelle promenade doit rouvrir ce week-end. Après quatre mois de chantier, les travaux de restauration de la promenade du perré du Risban s’achèvent. Le sport et la pêche individuels restent autorisés sur les plages.Partout, les gestes barrières restent obligatoires. Dans un communiqué, la mairie de Dunkerque précise que "toutes les autres règles restent ainsi en vigueur : sens de circulation, distanciation sociale, groupes limités à dix personnes, activités sportives interdites sur le sable…"