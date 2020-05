Déconfinement : le stationnement payant revient (progressivement) dans le Nord et le Pas-de-Calais

🅿️Dispositions

Stationnement en zone horodatée à compter du lundi #11mai



👇🏽Afin d’accompagner la reprise économique et la réouverture des commerces en centre-ville et ainsi favoriser la rotation des véhicules, voici les dispositions applicables à compter de demain👇🏽#Arras pic.twitter.com/CExldIJU1h — Ville d'Arras (@VilleArras) May 10, 2020

Après 2 mois sans être aller à Dunkerque :

(nouveau) pic.twitter.com/Jbn9GLgkOW — 〽️atdeezz (@matdeezz) May 10, 2020

Cambrai et Valenciennes encore "gratuites"

J’ai décidé de maintenir la gratuité du stationnement à #Valenciennes en surface et dans le parking cœur de ville (les autres restant fermés pour l’instant), et ce jusqu’au 7 juin prochain.

Plus d'informations et détails sur cette mesure au lien suivant :https://t.co/NrSJO6S7xH pic.twitter.com/tyfex0iAxr — Laurent Degallaix (@LauDegallaix) May 9, 2020

A Lille, Arras, Dunkerque, St-Omer, le stationnement est de nouveau payant depuis ce lundi matin. Il était gratuit pendant le confinement. Est-ce le cas partout désormais ? Le point dans les autres principales villes du Nord et du Pas-de-Calais., le stationnement sera de nouveau payant à compter du lundi 18 mai et avec une heure (au lieu de 30 minutes) gratuite jusqu'au 31 août. L'idée est de favoriser la reprise économique. A Arras, même type de mesure mais c'est dès ce 11 mai.A Saint-Omer, les trois parkings Foch, du Théâtre et des Carmes redeviennent payants à partir d'aujourd'hui, 11 mai. Ailleurs dans la ville, la municipalité estime que 90% des places de stationnement sont gratuites, au moins pendant 45 minutes.A Lens, c'est encore gratuit ce 11 mai. La date du retour du stationnement payant sera signalée plus tard par voix de presse. A Calais, selon France Bleu nord ce sera ce jeudi 14 mai, en même temps que la réouverture des écoles . Quant à Dunkerque, on a opté pour une reprise du stationnement payant dès ce 11 mai, pour accompagner le "roulement" des voitures devant les commerces.Laurent Degallaix, maire de Valenciennes, l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Le stationnement payant reprendra le 7 juin. A la mairie de Cambrai, on prolonge même la gratuité jusque fin juin, sans plus de précision.