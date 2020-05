Déconfinement : voici l'attestation à remplir pour vous déplacer à plus de 100 km de votre domicile

🔵 #Covid19 | À partir du #11mai, pour accompagner le #déconfinement progressif en 🇫🇷, une attestation est nécessaire pour se déplacer en dehors de son département & à plus de 100km de sa résidence.



Pour la télécharger, au format papier ou numérique :

➡️ https://t.co/XIUoU5gEUY pic.twitter.com/w9mp7caJbP

Comme annoncé par le gouvernement la semaine dernière, une attestation est désormais obligatoire pour se déplacer en dehors de votre département et à plus de 100 km de votre domicile. Précision importante : les distances se calculent à vol d'oiseau et non par la route. Pour savoir si votre destination envisagée est dans un rayon de 100 km, rendez-vous ici Autre information à connaître : si vous faites plus de 100 km à l'intérieur de votre département (de Dunkerque à Fourmies dans le Nord par exemple), elle n'est pas nécessaire. La nouvelle attestation a été mise en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur . Elle est imprimable mais peut aussi être remplie en ligne.Mais attention, il ne suffit pas de la remplir pour avoir le droit d'aller au-delà de 100 km, il faut aussi pouvoir justifier d'un motif "impérieux". Un motif professionnel, familial, ou pour des raisons de santé.Des documents prouvant la nécessité de ce déplacement pourront vous être demandés mais la notion de motif "impérieux" n'est cependant pas définie clairement et précisément. "Je fais confiance au discernement des forces de l'ordre et au bon sens" des citoyens, a indiqué le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.Ainsi, à propos d'une pétition d'élus réclamant que des grands-parents puissent se déplacer pour une naissance, il a souligné que les personnes âgées étaient celles ayant un risque "plus élevé d'attraper le virus". Il a conseillé en conséquence "d'attendre un ou deux mois" pour aller voir le nouveau-né. Il n'y a pas d'interdiction, mais, a-t-il dit, "on fait le pari de l'intelligence et de la compréhension".Pensez à avoir également avec vous un justificatif de domicile de moins d'un an.